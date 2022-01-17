Подлодка «Самара» вернется в Тихоокеанский флот в 2023 году

Москва, 17 января. Возвращение атомной подлодки проекта 971 «Самара» в Тихоокеанский флот (ТОФ) запланировано после ее ремонта. Это может произойти уже в следующем году.

Вместе с ремонтными работами запланирована небольшая модернизация субмарины. На ней могут появиться крылатые ракеты «Калибр» и усовершенствованное радиоэлектронное оборудование, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Подлодка «Братск», которая относится к одному типу с «Самарой», восстанавливаться не будет, так как она непригодна для ремонта. Обе субмарины перестали выходить на воду еще в 2010-х годах, а в 2014-м году их транспортировали в Северодвинск для модернизации.

Ранее стало известно, что подлодки 949АМ станут наиболее вооруженными носителями крылатых ракет в Военно-морских силах России. Они смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов».