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NetEasе: ВМС США испугались слов Путина об уничтожении непрошеных гостей в Черном море

Политика
NetEasе: ВМС США испугались слов Путина об уничтожении непрошеных гостей в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  www.defense.gov

Пекин, 17 января. «Лобовая контратака» со стороны России станет лучшим ответом на все враждебные действия США в Черном море. Такое заявление сделали аналитики китайского издания NetEasе.

Они вспомнили целый ряд провокаций, совершенных военными США и НАТО за 2021 год. Самой запомнившейся стало вторжение британского эсминца в территориальные воды России недалеко от Крыма. Москва была вынуждена открыть предупредительный огонь, чтобы развернуть иностранный корабль в другом направлении, передает «ПолитРоссия».

«Перед лицом угрожающих действий со стороны США и их партнеров лучшим способом ответа станет лобовая контратака», — уверены авторы материала.

NetEasе: ВМС США испугались слов Путина об уничтожении непрошеных гостей в Черном море
flickr.com / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet

Президент России Владимир Путин в свете этих событий озвучил для США публичное предупреждение. Он пообещал топить все западные корабли, которые войдут в Черное море. Однако эти действия не приведут к третьей мировой войне, так как в подобном противостоянии не может быть победителя.

«Если ты посмеешь спровоцировать нас, тебя побьют. После предупреждения России американский флот оказался в довольно затруднительном положении», — отметили аналитики из КНР.

NetEasе: ВМС США испугались слов Путина об уничтожении непрошеных гостей в Черном море
wikipedia.org / Official U.S. Navy Page / Public Domain

Слова Путина обескуражили американских военных, которые даже растерялись. Они не готовы отказываться от своей подрывной деятельности в регионе, но решительность России заставляет задуматься. После предупреждения президента РФ число иностранных кораблей в Черное море немного сократилось.

Китайское издание Sohu ранее сообщило, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» станут мощным контраргументом России на провокации США. Новое вооружение станет серьезной проблемой для Запада.

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путин сша флот предупреждение
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