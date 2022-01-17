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Ограбление вдовы Градского обескуражило сына композитора

  /   Обновлено: 17 января 2022 00:20
Общество
Ограбление вдовы Градского обескуражило сына композитора
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Москва, 17 января. Сын покойного музыканта Александра Градского Даниил ничего не знал о произошедшем вооруженном ограблении супруги своего отца Марины Коташенко до звонка репортеров.

Новость шокировала молодого человека. Он выразил надежду, что в результате действий вооруженных преступников никто не пострадал, передает Пятый канал.

«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то. Что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», — сказал Градский.

Неизвестные люди ранее напали на молодую вдову известного композитора. Из роскошного дома Коташенко вынесли 100 миллионов рублей. Правоохранительные органы проводят необходимые розыскные мероприятия и осматривают коттедж вдовы в Наро-Фоминском районе.

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ограбление градский коташенко
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