Лондон, 17 января. Солдаты украинской армии во время военных учений использовали фальшивые автоматы. Об этом говорится в материале британского издания Daily Mail.

Соответствующие фотографии украинских военных, тренирующихся с деревянными винтовками, представил французский телеканал France 24 еще в декабре прошлого года. Как отметил журналист издания Макс Айтчисон, солдатам, участвующим в маневрам в Киевской области, раздали фальшивое оружие. Он с иронией добавил, что с такой армией «шутки плохи». Читатели газеты подчеркнули, что у британской армии дела обстоят не лучше.

«Как будто у нас дела обстоят лучше. Когда я начал служить в 1998-м, у меня было снаряжение времен Фолклендской войны (1982 года. — Прим. ред.), а бронежилетов хватало только на половину взвода», — написал Handsome B.

Также ранее администрация президента США выразила надежду, что Россия скоро завершит свои военные учения на западе страны. Как отметил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, «атмосфера деэскалации» на переговорах Москвы и Вашингтона предполагает позитивный настрой.