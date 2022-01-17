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Дебошира из московского автобуса задержали под Калугой

Происшествия
Дебошира из московского автобуса задержали под Калугой
pixabay.com

Москва, 17 января. Правоохранители задержали уроженца Дагестана, который устроил скандал в салоне московского автобуса. Мужчину удалось обнаружить в Калужской области.

Задержанного в ближайшее время доставят в следственный отдел, запланированы необходимые судебные экспертизы. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения».

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены в Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — уточнили в столичном ГСУ СК РФ.

Накануне в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого мужчина оскорбляет водителя и пассажиров автобуса. В речи дебошира прослеживались угрозы и национальные реплики. В настоящее время ему грозит до шести лет лишения свободы.

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