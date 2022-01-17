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Серьезные заболевания обнаружили у Крутого, Рожковой и Лазаревой

  /   Обновлено: 17 января 2022 00:16
Общество
Серьезные заболевания обнаружили у Крутого, Рожковой и Лазаревой
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 января. Российские артисты ведут активный образ жизни, гастролируют, работают в ночные смены. Однако некоторые звезды делают это, несмотря на тяжелые заболевания.

Музыкант и композитор Игорь Крутой уже несколько лет страдает от сахарного диабета. Он сильно похудел, что вызвало немало слухов. Поклонники предполагали, что у артиста рак, но страшные опасения не подтвердились, передает StarHit.

«Потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе», — рассказывал знакомый Крутого еще четыре года назад.

Серьезные заболевания обнаружили у Крутого, Рожковой и Лазаревой
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Юмористка Светлана Рожкова тоже имеет серьезные проблемы со здоровьем, врачи диагностировали билиарный цирроз печени. Диагноз стал для артистки полной неожиданностью, она до сих пор не знает, что послужило причиной развития недуга.

«Сейчас у меня, слава богу, все стабильно и даже наметилась положительная динамика. Это не говорит о том, что я выздоравливаю. Это означает, что моей жизни ничего не угрожает», — заверила Рожкова.

Серьезные заболевания обнаружили у Крутого, Рожковой и Лазаревой
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Телеведущая Татьяна Лазарева страдает от язвенного колита и вынуждена соблюдать строгую диету, однако это выходит не всегда. Когда актриса расслабляется, болезнь обостряется. Тогда звезде приходится принимать поддерживающие лекарства.

«Когда у меня все налаживается, я перестаю принимать поддерживающую терапию и забиваю на это все. Буквально недавно у меня началось обострение, я стала быстро принимать необходимое лекарство. В такие моменты я даже питаться начинаю правильно», — признавалась Лазарева.

Серьезные заболевания обнаружили у Крутого, Рожковой и Лазаревой
facebook.com / Фонд ОРБИ

Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ранее рассказала, что из-за недуга матери ее жизнь разделилась на до и после. Девушка была вынуждена отсрочить свою свадьбу, так как было не до подготовки.

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Игорь Крутой татьяна лазарева заболевания
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