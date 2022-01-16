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Шоу-бизнес
Актер Трубинер назвал шоком новость о смерти звезды сериала «Кухня» Рудакова
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Актер Трубинер назвал шоком новость о смерти звезды сериала «Кухня» Рудакова

  /   Обновлено: 16 января 2022 23:59
Шоу-бизнес
Актер Трубинер назвал шоком новость о смерти звезды сериала «Кухня» Рудакова
vk.com

Москва, 16 января. Смерть 43-летнего актера Ивана Рудакова стала неожиданностью для его коллеги Павла Трубинера. Артисты долгое время работали вместе.

Незадолго до смерти Рудаков оказался в больнице. Трубинер не исключает, что у актера могли быть проблемы с сердцем, однако точной информации по этому поводу у него нет.

«Мы с ним много сделали, вместе работали достаточно много. Очень интересно работали и работаем с его мамой Еленой Николаевной. Это, конечно, очень тяжелая штука», — отметил артист в беседе с Пятым каналом.

Еще большей неожиданности смерти Рудакова придает достаточно молодой возраст актера. По словам Трубинера, его коллега был замечательным профессионалом, который мог бы еще много сделать в своей жизни.

Актер Трубинер назвал шоком новость о смерти звезды сериала «Кухня» Рудакова
Prnt Scr YouTube / Prt Scr / «Россия 1»

«Он достаточно здоровый молодой парень. Это шок, конечно. Замечательный актер, сколько он мог еще сделать. У нас с ним были очень хорошие и дружеские отношения. Мы с ним очень хорошо работали», — добавил он.

О смерти Рудакова 16 января сообщили его родители. Свою творческую карьеру артист начал в 2005 году, сыграв рок-музыканта в фильме «Попса».

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