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Прокуратура Подмосковья будет контролировать ход расследования нападения на Коташенко

  /   Обновлено: 16 января 2022 23:39
Происшествия
Прокуратура Подмосковья будет контролировать ход расследования нападения на Коташенко
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 16 января. Вооруженное нападение на модель Марину Коташенко произошло 16 января. Прокуратура Подмосковья поставила на контроль ход и результаты расследования по данному делу.

По предварительным данным, разбойное нападение произошло на 255 километре ЦКАД. Злоумышленники сели в машину к Коташенко и потребовали отвезти их в коттедж в Наро-Фоминском городском округе.

В доме бандиты потребовали от Коташенко выдать им 100 миллионов рублей. Вдове музыканта Александра Градского угрожали предметом, напоминающим оружие. Женщине пришлось отдать всю сумму. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, добавили в прокуратуре.

Согласно основной версии, злоумышленники намеренно выследили Марину Коташенко. Дом, в котором девушка отдала грабителям крупную сумму, был переписан Градским на модель уже давно. По информации ФАН, все средства принадлежат молодой вдове.

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нападение прокуратура коташенко
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