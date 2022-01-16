Прокуратура Подмосковья будет контролировать ход расследования нападения на Коташенко

Москва, 16 января. Вооруженное нападение на модель Марину Коташенко произошло 16 января. Прокуратура Подмосковья поставила на контроль ход и результаты расследования по данному делу.

По предварительным данным, разбойное нападение произошло на 255 километре ЦКАД. Злоумышленники сели в машину к Коташенко и потребовали отвезти их в коттедж в Наро-Фоминском городском округе.

В доме бандиты потребовали от Коташенко выдать им 100 миллионов рублей. Вдове музыканта Александра Градского угрожали предметом, напоминающим оружие. Женщине пришлось отдать всю сумму. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, добавили в прокуратуре.

Согласно основной версии, злоумышленники намеренно выследили Марину Коташенко. Дом, в котором девушка отдала грабителям крупную сумму, был переписан Градским на модель уже давно. По информации ФАН, все средства принадлежат молодой вдове.