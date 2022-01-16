Столтенберг заявил о готовности НАТО вести диалог с Россией о сокращении вооружений в Европе

Брюссель, 16 января. Представители НАТО готовы обсуждать с российской стороной разные вопросы, в том числе и сокращение ракетных вооружений в Европе. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе.

Он поприветствовал готовность Москвы вести диалог. Пока Россия не готова назначить дату следующей встречи, но сделает это в ближайшее время. НАТО в свою очередь «приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед», передает ТАСС.

«Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», — заявил Столтенберг.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее объяснил необходимость переговоров по безопасности с США и НАТО. Это связано с целым рядом накопившихся претензий.