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Все украденные бандитами деньги принадлежали вдове Градского Коташенко

  /   Обновлено: 16 января 2022 23:00
Происшествия
Все украденные бандитами деньги принадлежали вдове Градского Коташенко
pixabay.com

Москва, 16 января. Вооруженные злоумышленники ограбили молодую вдову музыканта Александра Градского. Марина Коташенко лишилась 100 миллионов рублей.

Певец Градский оставил после себя внушительное наследство. Шикарный дом в Наро-Фоминском районе он давно переписал на Коташенко. И деньги, которые украли вооруженные злоумышленники, принадлежат молодой вдове. Со стороны наследников претензий на эту сумму быть не может.

Злоумышленники напали на Марину Коташенко вечером 16 января. На 255 километре ЦКАД они перекрыли ей дорогу и потребовали вернуться в коттедж. В доме бандиты выманили у модели 100 миллионов рублей, а после ей пришлось отвезти мужчин до Апрелевки. По предварительной версии, Коташенко могли отследить намеренно. После нападения девушка не пострадала.

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нападение деньги марина коташенко
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