Ребенок умер во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве

Королев, 16 января. Ученик четвертого класса погиб во время дополнительных школьных занятий в городе Королев. Следственный комитет Подмосковья организовал проверку.

По информации следствия, 11-летний мальчик отправился на дополнительные занятия по футболу к площадке одной из школ. В один момент ребенку стало плохо, он упал и потерял сознание.

«Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка», — отметили следователи Подмосковья.

Специалисты организовали доследственную проверку, назначена экспертиза. По ее результатам будет установлена причина смерти школьника из Королева. СК изъял медкарту мальчика и документацию о секции по футболу.

Следователи Алтайского края ранее возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка. В одной из квартир Бийска нашли тело мальчика. По предварительным данным, он погиб от отравления во время курения электронной сигареты.