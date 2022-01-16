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Ребенок умер во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве

Происшествия
Ребенок умер во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Королев, 16 января. Ученик четвертого класса погиб во время дополнительных школьных занятий в городе Королев. Следственный комитет Подмосковья организовал проверку.

По информации следствия, 11-летний мальчик отправился на дополнительные занятия по футболу к площадке одной из школ. В один момент ребенку стало плохо, он упал и потерял сознание.

«Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка», — отметили следователи Подмосковья.

Специалисты организовали доследственную проверку, назначена экспертиза. По ее результатам будет установлена причина смерти школьника из Королева. СК изъял медкарту мальчика и документацию о секции по футболу.

Следователи Алтайского края ранее возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка. В одной из квартир Бийска нашли тело мальчика. По предварительным данным, он погиб от отравления во время курения электронной сигареты.

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ребенок смерть занятия
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