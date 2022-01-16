Вооруженные бандиты могли забрать у вдовы Градского сбережения на «черный день»

Москва, 16 января. Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко была вынуждена отдать вооруженным людям 100 миллионов рублей, которые сберегла на «черный день».

Трое неизвестных мужчин подсели в автомобиль к Коташенко и заставили ее вернуться домой, чтобы отдать им крупную сумму денег. Все свои сбережения вдова достала из сейфа, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на 255 километре ЦКАД, где злоумышленники инсценировали аварию. Это позволило им остановить автомобиль Коташенко. Женщина обратилась в полицию только вечером 16 января, несмотря на то, что ограбление произошло днем.

Ранее стало известно, что владелицей роскошного коттеджа в Наро-Фоминском районе является Марина Коташенко. Именно поэтому дом не достался в наследство родственникам Александра Градского.