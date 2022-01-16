Вооруженные бандиты могли намеренно выследить Коташенко в Подмосковье

Москва, 16 января. Появились подробности вооруженного нападения на молодую вдову артиста Александра Градского. По предварительным данным, злоумышленники специально выследили Марину Коташенко.

Новые данные о нападении на Коташенко предоставил источник в правоохранительных органах. Согласно предварительной информации, бандиты не провоцировали ДТП. Неизвестные мужчины могли выследить актрису и перекрыть ей дорогу. Отмечается, что сообщение о нападении поступило в МВД в 18:55 по московскому времени.

Вооруженные нападение произошло на Марину Коташенко 16 января. Злоумышленники вынудили актрису вернуться в коттеджный поселок в Наро-Фоминском районе. Ранее ФАН сообщил, что Александр Градский переписал этот дом на свою молодую супругу. Бандиты выманили у девушки 100 миллионов рублей, а затем потребовали довезти их до Апрелевки.