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Полиция разыскивает напавших на вдову Александра Градского

  /   Обновлено: 16 января 2022 22:37
Происшествия
Полиция разыскивает напавших на вдову Александра Градского
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Москва, 16 января. Полиция допросила вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко после нападения, чтобы установить характерные внешние черты подозреваемых. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Девушка сейчас пребывает в шоковом состоянии. Она заявила полицейским, что не видела лиц нападавших, а номера машины, на которой те скрылись, не успела рассмотреть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с инцидентом.

Нападение на Коташенко произошло на 255 километре ЦКАД. Водитель иномарки спровоцировал ДТП, после чего к ней машину ворвались трое и стали угрожать ей оружием. Злоумышленники вынудили Коташенко вернуться в дом, расположенный в Наро-Фоминском районе. Девушка сообщила, что преступники обокрали ее на 100 млн рублей.

Ранее ФАН выяснил, что коттедж, куда в итоге вломились грабители, принадлежит вдове Градского. Оказалось, что музыкант даже не включал роскошный дом в наследство, а давно переписал недвижимость на молодую супругу.

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