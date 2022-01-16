Полиция разыскивает напавших на вдову Александра Градского

Москва, 16 января. Полиция допросила вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко после нападения, чтобы установить характерные внешние черты подозреваемых. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Девушка сейчас пребывает в шоковом состоянии. Она заявила полицейским, что не видела лиц нападавших, а номера машины, на которой те скрылись, не успела рассмотреть. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с инцидентом.

Нападение на Коташенко произошло на 255 километре ЦКАД. Водитель иномарки спровоцировал ДТП, после чего к ней машину ворвались трое и стали угрожать ей оружием. Злоумышленники вынудили Коташенко вернуться в дом, расположенный в Наро-Фоминском районе. Девушка сообщила, что преступники обокрали ее на 100 млн рублей.

Ранее ФАН выяснил, что коттедж, куда в итоге вломились грабители, принадлежит вдове Градского. Оказалось, что музыкант даже не включал роскошный дом в наследство, а давно переписал недвижимость на молодую супругу.