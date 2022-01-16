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Лента
16 января 23:20
23:11
Политика
Столтенберг заявил о готовности НАТО вести диалог с Россией о сокращении вооружений в Европе
23:07
Происшествия
Поезда на синей ветке метро Москвы движутся с опозданием из-за человека на путях
23:07
Общество
Жители 40 домов на Васильевском острове рискуют замерзнуть из-за прорыва трубы
22:58
Происшествия
Все украденные бандитами деньги принадлежали вдове Градского Коташенко
22:52
Происшествия
Возгорание дома по улице Антонова-Овсеенко произошло в Санкт-Петербурге
22:47
Происшествия
Ребенок умер во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве
22:47
Происшествия
Вооруженные бандиты могли забрать у вдовы Градского сбережения на «черный день»
22:44
Происшествия
Вооруженные бандиты могли намеренно выследить Коташенко в Подмосковье
22:37
Происшествия
Полиция разыскивает напавших на вдову Александра Градского
22:27
Происшествия
Вдова Градского Коташенко не пострадала после вооруженного нападения в Подмосковье
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