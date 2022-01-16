Полиция Москвы выяснила имя устроившего урок расового терпения в автобусе дагестанца

Москва, 16 января. Уроженец Дагестана устроил дебош в московском автобусе и оскорбил пассажиров. Полиция установила личность хулигана и занимается его поисками.

Мужчина устроил урок расового терпения после того, как водитель общественного транспорта отказался останавливаться в неположенном месте, чтобы недовольный 30-летний дагестанец смог выйти. Дебошир заявил, что находится у себя дома и будет вести себя так, как захочет.

Происходящее записали на видео, которым после заинтересовались правоохранительные органы. На мужчину завели дело за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Оказалось, что уроженец Дагестана уже был дважды судим.

Ранее стало известно, что недовольный пассажир московского автобуса начал материться на водителя и оскорблять присутствующих. В заявлениях мужчины были угрозы и признаки расовой нетерпимости.