Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 23:20
23:11
Политика
Столтенберг заявил о готовности НАТО вести диалог с Россией о сокращении вооружений в Европе
23:07
Происшествия
Поезда на синей ветке метро Москвы движутся с опозданием из-за человека на путях
23:07
Общество
Жители 40 домов на Васильевском острове рискуют замерзнуть из-за прорыва трубы
22:58
Происшествия
Все украденные бандитами деньги принадлежали вдове Градского Коташенко
22:52
Происшествия
Возгорание дома по улице Антонова-Овсеенко произошло в Санкт-Петербурге
22:47
Происшествия
Ребенок умер во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве
22:47
Происшествия
Вооруженные бандиты могли забрать у вдовы Градского сбережения на «черный день»
22:44
Происшествия
Вооруженные бандиты могли намеренно выследить Коташенко в Подмосковье
22:37
Происшествия
Полиция разыскивает напавших на вдову Александра Градского
22:27
Происшествия
Вдова Градского Коташенко не пострадала после вооруженного нападения в Подмосковье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиция Москвы выяснила имя устроившего урок расового терпения в автобусе дагестанца

  /   Обновлено: 16 января 2022 22:21
Происшествия
Полиция Москвы выяснила имя устроившего урок расового терпения в автобусе дагестанца
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Москва, 16 января. Уроженец Дагестана устроил дебош в московском автобусе и оскорбил пассажиров. Полиция установила личность хулигана и занимается его поисками.

Мужчина устроил урок расового терпения после того, как водитель общественного транспорта отказался останавливаться в неположенном месте, чтобы недовольный 30-летний дагестанец смог выйти. Дебошир заявил, что находится у себя дома и будет вести себя так, как захочет.

Происходящее записали на видео, которым после заинтересовались правоохранительные органы. На мужчину завели дело за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Оказалось, что уроженец Дагестана уже был дважды судим.

Ранее стало известно, что недовольный пассажир московского автобуса начал материться на водителя и оскорблять присутствующих. В заявлениях мужчины были угрозы и признаки расовой нетерпимости.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полиция Москвы выяснила имя устроившего урок расового терпения в автобусе дагестанца
полиция личность дагестанец
Комментировать