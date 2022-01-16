Вооруженные бандиты напали на молодую вдову Градского Коташенко

Москва, 16 января. Молодая вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко подверглась вооруженному нападению в Подмосковье. Злоумышленники обокрали ее на 100 миллионов рублей.

Нападение произошло на 255 километре ЦКАД. Неизвестный мужчина за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал ДТП. После три человека ворвались в машину к Коташенко и начали угрожать ей оружием.

Преступники заставили молодую вдову Градского вернуться в коттедж в Наро-Фоминском районе. По словам Коташенко, грабители забрали у нее крупную сумму денег, а затем вынудили довезти из до Апрелевки. Женщина обратилась в полицию спустя несколько часов после произошедшего.

Еще одно громкое ограбление произошло в Москве на днях. Жертвой злоумышленников стал автор легендарной программы «Куклы» Василий Григорьев. Один из преступников угрожал ему шприцем.