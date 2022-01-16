Radio Lengo Songo: жители ЦАР требуют справедливого наказания для главарей боевиков

Банги, 16 января. Появление на столичных улицах плакатов с наградой за поимку главарей вооруженных группировок привело к настоящему ажиотажу среди населения. Жители потребовали справедливого возмездия за преступления, совершенные лидерами бандформирований, сообщает Radio Lengo Songo.

В листовках фигурируют следующие имена:

— Али Дарасса. Ранее он возглавлял «Союз за мир в ЦАР» (UPC), но недавно перешел в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), став начальником штаба;

— Максим Моком. Представляет христианское ополчение «Антибалака»;

— Махамат аль-Катим. Лидер бандформирования «Центральноафриканское патриотическое движение» (MPC);

— Адам Нуреддин. Возглавляет «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC).

«Плакаты информируют, что за каждого из преступников выдается награда в размере 50 тысяч долларов США. Они обвиняются в проведении терактов, похищении гражданских лиц для последующего выкупа, грабежах и изнасилованиях», — сообщают ведущие радиостанции.

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Объявления сразу же привлекли внимание населения Банги, которое восхитилось действиями активистов, объявивших о выплатах за поимку тех, кто несет ответственность за смерти сотен гражданских по всей республике. Центральноафриканцы фотографируют информационные листы и распространяют их в социальных сетях, требуя справедливого наказания для радикалов.

«Единственный вопрос, который волнует окружающих: почему на плакатах нет главного зачинщика беспорядков — Франсуа Бозизе?» — заключили сотрудники Radio Lengo Songo.

Ранее стало известно, что главарь боевиков Али Дарасса сбежал от правосудия ЦАР и преследования бывших подельников в Судан.