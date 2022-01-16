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Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии

Экономика
Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вильнюс, 16 января. Вильнюс по-прежнему ставит политические интересы выше экономических, а потому «Литовские железные дороги» будут вынуждены разорвать контакт на поставки топлива с белорусским предприятием «Беларуськалий».

Власти страны уже сообщили, что подписанное ранее соглашение на транзит удобрений через территорию Литвы будет аннулировано и перестанет действовать с 1 февраля нынешнего года. Формальным основанием для такого решения стали выводы специальной комиссии, которая определила, что сделка между ЛЖД и «Беларуськалием» не соответствовала всем требованиям и законодательству страны, а главное, угрожала национальной безопасности государства.

Впрочем, как известно, главной причиной отказа от транзита из Республики Беларусь стало желание Литвы соблюсти антибелорусские санкции США, которые, правда, распространялись только на американские компании. При этом сам Вильнюс на официальном уровне не вводил санкций в то время, когда Литовские железные дороги заключили очередной контракт с «Беларуськалием».

Разумеется, белорусская сторона не оставит без последствий отказ Литвы от выполнения своих законных обязательств. Очевидно, теперь ЛЖД ждет судебное разбирательство в международном суде, который вряд ли учтет в качестве законного аргумента желание Вильнюса в очередной раз угодить Вашингтону.

Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня» /

Помимо самого «Беларуськалия» в суд на Литву могут подать и покупатели удобрений, которые не получат продукцию в нужный срок из-за нарушения контракта со стороны ЛЖД. Трейдеры уже сейчас предупреждают, что суммы исков могут достигать не миллионов, а даже миллиардов евро — такие убытки в совокупности понесут поставщики и получатели транзитных грузов из-за прихотей Вильнюса.

Впрочем, власти Литвы, похоже, понимают, что их действительно ждут огромные штрафы. Глава экономического комитета Сейма Казис Старкявичюс уже признал, что штраф за неисполнение обязательств может составить минимум 600 миллионов евро. Вопрос теперь лишь в том, где Вильнюс планирует брать средства на выплату всех штрафов, ведь вряд ли США покроют финансовые убытки Литвы только в обмен на ее бессмысленную преданность.

Текущий отопительный сезон и так стал серьезным испытанием для Литвы и ее граждан. Ранее стало известно, что в сложившихся обстоятельствах Вильнюс даже пошел на беспрецедентные шаги и вернулся к «коммунистическим» методам, чтобы страна смогла дожить до весны.

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литва беларуськалий
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