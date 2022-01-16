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Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна

Весь мир
Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 16 января. Консультативная помощь российских специалистов таможенной службе Центральноафриканской Республики является абсолютно законной и находится в ведении правительства. Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Международного валютного фонда Виктор Дэвис.

Ранее МВФ согласился поддержать власти ЦАР в решении экономических проблем, вызванных кризисом безопасности и пандемией COVID-19. Кроме того, организация обязалась оказать содействие правительственной программе структурных рекомендаций, направленной на модернизацию управления финансами и увеличение внутренних доходов.

«Инициатива одобрена 17 декабря 2021 года в Вашингтоне. Несмотря на недавние улучшения обстановки в регионе, перспективы пока еще оцениваются как хрупкие.

Если говорить о российских специалистах, которые оказывают консультативную помощь центральноафриканским таможенникам, то их присутствие является абсолютно законным и находится в ведении правительства. Власти могут спокойно взаимодействовать с любыми экспертами для сбора доходов», — подчеркнул Дэвис.

При этом представитель фонда добавил, что санкции Европейского союза против законных институтов республики не влияют на хорошие отношения между ЦАР и МВФ. По его словам, «у каждой стороны собственные правила работы».

Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна
wikipedia.org / AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

«Кроме того, мы продолжим оказывать содействие Банги в вопросе противодействия коронавирусной инфекции. С самого начала пандемии наша поддержка включала выплаты, связанные с завершением первого и второго этапа программы чрезвычайного финансирования по линии быстрого кредитования (FCR), утвержденного в апреле 2020 года на сумму 21 миллиард франков КФА.

МВФ также оказал помощь ЦАР в облегчении обслуживания долга. Все это в рамках инициативы по оказанию поддержки уязвимым странам в эффективной борьбе с пандемией COVID-19», — заключил представитель организации.

Ранее сотрудники таможни Центральноафриканской Республики поблагодарили россиян за помощь в борьбе с контрабандой.

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таможня африка мвф цар российские инструкторы
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