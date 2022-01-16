Общественники ЦАР рассказали об экономических преступлениях режима экс-президента Бозизе

Банги, 16 января. Гражданское движение Talitha Koum опубликовало данные об экономических преступлениях окружения экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Ознакомиться с полным перечнем нарушений можно на сайте издания Ndjoni Sango.

«Наша платформа предлагает приговор, вынесенный Счетной палатой по делу режима бывшего главы государства», — сообщил лидер организации Блез Дидасьен Косимачи.

По его словам, в постановлении №1 уголовный суд ЦАР обязал Главное управление по налогам и имуществу (DGID) взыскать НДС с первоначального взноса (240 миллионов франков КФА), выплаченного принадлежащим семье Бозизе Агентством регулирования телекоммуникаций (ART) компании NGAISSONA SURL в рамках контракта по строительству здания штаб-квартиры предприятия.

«Таким образом служители Фемиды указали на то, что через оплату работ по возведению офиса ART происходил вывод бюджетных средств, который нанес серьезный финансовый ущерб государству», — значится в опубликованных документах.

Вспомнили представители суда и о нарушениях экс-министра юстиции, старшего руководителя партии KWA-NA-KWA (KNK) Тьерри Савонароле Малейомбо.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Бывший член правительства регулярно получал "специальную" компенсацию в размере 1200 000 франков КФА, к ней добавлялся ежемесячный "топливный" пакет почти в 130 тысяч франков.

Поддержка оказывалась и в других формах, к примеру: расходы на деятельность чиновника 1 800 000, поддержка миссии Kaga Bandoro от 500 000, оплата строительных материалов — 193 250 и прочие расходы в размере 155 565 франков КФА. Общая сумма составляет 20 342 915», — отмечается в отчете Talitha Koum.

По данным Счетной палаты, перечисленные выплаты представляют собой дополнительную надбавку к окладу министра. Причем Малейомбо до сих пор не может отчитаться за расходы и объяснить щедрость бывшего лидера нации. По итогу, суд сохранил его под стражей.

«Нельзя забывать и о сыне экс-президента Жане Фрэнсисе Бозизе, который, являясь министром национальной обороны, имел доступ к счету под номером 37124576301-51, куда зачислялись огромные суммы в качестве институциональной поддержки. Начиная с 2008 года правительство перевело туда 338 700 000 франков КФА. Помощь, оказываемая военному ведомству Главным управлением искусств, также подпадает под действие запрета, предусмотренного статьей 36 Закона №08.011 от 13 февраля 2008 года», — сообщается в документе.

Однако наследник экс-президента также не смог отчитаться за деньги, которыми свободно распоряжался.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Суд решительно потребовал, чтобы Главное управление по налогам и имуществу (DGID) отслеживало полное возмещение НДС, которое должно покрыть расходы на строительство штаб-квартиры ART, выплаты министру Малейомбо, а также выведение бюджета минобороны Жаном Фрэнсисе Бозизе. Документация должна быть передана компетентным органам для принятия окончательного решения и взыскания средств в интересах государства», — заключается в отчете общественной организации.

Ранее гражданская платформа Talitha Koum опубликовала данные о преступлениях экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, совершенных им за время правления.