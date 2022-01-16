Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске

Мурманск, 16 января. Возгорание наблюдалось на кровле здания на площади 50 квадратных метров, уточнили в пресс-центре управления МЧС России по Мурманской области.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 19:09 воскресенья. Горело здание Дома культуры моряков, расположенное по улице Карла Маркса, 1.

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идет с кровли. Тушением огня занималась бригада из 35 человек и десять единиц техники. Процесс контролировал глава регионального МЧС Руслан Назаров.

«Происходило возгорание на кровле здания на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировано 13 человек. В 20:06 открытое горение ликвидировано», — пояснили в ведомстве.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Дом культуры моряков входит в список объектов культурного наследия, его возвели в 1936 году.

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