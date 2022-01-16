Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 21:57
21:47
Весь мир
Radio Lengo Songo: жители ЦАР требуют справедливого наказания для главарей боевиков
21:44
Весь мир
Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна
21:42
Экономика
Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР рассказали об экономических преступлениях режима экс-президента Бозизе
21:30
Общество
Битломаны всего мира отмечают день самой популярной группы в истории
21:28
Весь мир
Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля
21:25
Происшествия
Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске
21:24
Весь мир
Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики
21:22
Политика
Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
21:07
Армия
Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске

Происшествия
Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Мурманск, 16 января. Возгорание наблюдалось на кровле здания на площади 50 квадратных метров, уточнили в пресс-центре управления МЧС России по Мурманской области.

Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы в 19:09 воскресенья. Горело здание Дома культуры моряков, расположенное по улице Карла Маркса, 1.

Прибывшие на место спасатели установили, что дым идет с кровли. Тушением огня занималась бригада из 35 человек и десять единиц техники. Процесс контролировал глава регионального МЧС Руслан Назаров.

«Происходило возгорание на кровле здания на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировано 13 человек. В 20:06 открытое горение ликвидировано», — пояснили в ведомстве.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Дом культуры моряков входит в список объектов культурного наследия, его возвели в 1936 году.

В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в ресторане. Жертвой возгорания стал мужчина 1993 года рождения, который работал в заведении поваром.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске
пожар мурманск мчс рф
Комментировать