Двойной удар: юго-восток США оказался во власти снежной бури и торнадо

Вашингтон, 16 января. Национальная метеорологическая служба США сообщила об обильных снегопадах, которые ожидаются в ряде штатов на Юге страны.

Прогнозы о снеге и гололеде привели большую часть Юго-востока Соединенных Штатов в состояние готовности к чрезвычайным ситуациям. Покупатели сметали товары первой необходимости, работники коммунальных служб обрабатывали шоссе и дороги.

WINTER STORM >> Will miss us, but it will be a messy set-up for south/east US. Several states are highlighted under Winter Storm Warnings. Be sure to check your flights before heading to the Indy Airport if you're traveling today... #FOX59morning @FOX59 @theWXauthority #weather pic.twitter.com/RkX5PYuyuP — Amber Hardwick (@AHardwickWx) January 16, 2022

A prime example of why you need to slow down during a #snowstorm.

Snow, sleet and freezing rain with a Winter Storm Warning until midnight. We're live on @weatherchannel. #Izzy

Heavy #snow meso:https://t.co/SRLmdFz8Ny@NWSGSP pic.twitter.com/PCJnajISGI — Mike Seidel (@mikeseidel) January 16, 2022

If you're just waking up, here's a quick recap on Winter Storm #Izzy. Follow along with us all day long for everything you need to know about Izzy and all of today's weather stories. pic.twitter.com/HcfWAlJQA7 — The Weather Channel (@weatherchannel) January 16, 2022

A big winter storm is causing travel headaches in the Southeast. @WeatherNation's Field correspondent Jonathan Petramala tells about all the impacts he has seen in South Carolina Sunday morning. Listen in! ????#SCwx #WinterStorm #FreezingRain #SevereWeather pic.twitter.com/7AzIYambYS — WeatherNation (@WeatherNation) January 16, 2022

Губернатор Вирджинии, где в начале этого месяца снежная буря оставила тысячи автомобилистов в ловушке на шоссе, объявил чрезвычайное положение и призвал людей серьезно отнестись к приближающемуся шторму. В Северной Каролине на полках некоторых магазинов не было предметов первой необходимости, включая хлеб и молоко.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Теннесси может выпасть до 300 миллиметров снега, а в северной части Миссисипи и в районе долины Теннесси в Алабаме могут наблюдаться снежные заряды. На обширной территории ожидаются морозы до минус 10 градусов Цельсия, что затруднит вождение. В восточной части Алабамы прогнозируются порывы ветра до 115 км/ч.

Предупреждение о зимнем шторме распространилось от Арканзаса до северной части штата Нью-Йорк, затронув по меньшей мере 14 штатов, включая Кентукки, Огайо и Западную Вирджинию.

Неблагоприятные погодные условия привели к отмене почти 2000 авиарейсов. Крупный пересадочный узел American Airlines — международный аэропорт Шарлотт Дуглас в Северной Каролине отменил большую часть рейсов. Сообщается, что авиакомпания была вынуждена отменить почти 500 рейсов.

Hundreds of flights are being cancelled at #Charlotte Douglas International Airport ahead of the #winter #storm ✈️



Duke Energy says more than 750,000 customers could lose power across the #Carolinas ????



LIVE updates from @accuweather❄️https://t.co/TiDJNrq7TQ pic.twitter.com/TcX9fUy5ZO — Bill Wadell (@BillWadell) January 15, 2022

Метеорологи предупреждают, что снег, обледенение и сильный ветер могут привести к перебоям в электроснабжении вследствие падения деревьев и обрыва линий электропередач.

Ожидается, что шторм пройдет по атлантическому побережью США, начав свой путь с юго-восточных штатов направится на северо-восток страны. Официальные лица по всей Новой Англии предупредили жителей о падении температуры, сообщив, что арктические воздушные массы приведут к тому, что температура ветра опустится до минус 37 градусов по Цельсию.

Одновременно с этим, многие пользователи сообщают о торнадо, которые были замечены во Флориде, что является нетипичным для этого времени года.

С начала месяца США уже пережили несколько накатов стихии. Атлантическое и Тихоокеанское побережье, а также север страны столкнулись со снегопадами и морозным фронтом, что привело к снежным заносам на трассах и массовому отключению электроэнергии.