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Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики

Весь мир
Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 16 января. Вышедшие на массовые митинги малийцы уверены, что поддержка России поможет государству решить проблемы, созданные бывшей метрополией, заявил глава «Организации молодых руководителей» Шейх Умар Сумано.

Ранее десятки тысяч жителей республики вышли на антифранцузские демонстрации, самая масштабная из которых состоялась в Бамако. Как сообщили журналисты издания IGFM и стрингер Федерального агентства новостей, поводом послужили ограничительные меры, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Парижа, пытающегося вернуть утраченное в регионе влияние.

Бывшая метрополия оказала давление на подконтрольную ей организацию, что привело к введению санкций против Мали. Так ЭКОВАС ответило на решение правительства в Бамако о продлении переходного периода на пять лет. Но истинная причина заключается в появлении слухов о прибытии в регион группы из четырех российских инструкторов, которых западная пресса связывает с «ЧВК Вагнера».

Опубликованные в соцсетях сообщения вызвали у европейских политиков страх, так как экс-колонизаторы опасаются, что русские окажутся более продуктивными, нежели французский контингент миссии «Бархан», которые показали полное отсутствие результативности в борьбе с радикальными исламистами.

«Нужно сказать, что сначала люди требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает», — заявил во время демонстрации Сумано.

Участники мероприятия приносили с собой портреты главы переходного периода Ассими Гоиты, лидера РФ Владимира Путина, а также немецкого композитора Рихарда Вагнера. Лидер Пятой республики Эммануэль Макрон, как источник всех проблем страны, изображался в карикатурном стиле.

Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики
Федеральное агентство новостей /

По его словам, это первая акция подобного масштаба и его удивило, что она организовалась спонтанно. В настоящее время на улицах столицы и других крупных городов спокойно, однако африканская диаспора продолжает демонстрации в Вашингтоне и Париже, заступаясь за правительство переходного периода и поддерживая интересы соотечественников.

Сумано выразил уверенность, что корнем всех проблем является бывшая метрополия, стремящаяся укрепить собственные позиции в республике и активно противодействующая сближению Москвы и Бамако. По его словам, боевики действуют «в единстве с самой Францией», а с решением этого вопроса может помочь РФ.

«Многие малийцы обучаются в России, Россия поддерживает армию Мали. Благодаря России малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной», — сказал глава «Организации молодых руководителей».

Жители республики на протяжении долгого времени пытаются выстроить суверенное государство, независимое от бывших колонизаторов все еще считающих регион своей вотчиной. Гражданские поддерживают Ассими Гоиту и его правительство в стремлении сблизиться с Москвой и отказаться от взаимодействия с Парижем.

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