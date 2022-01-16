Берлин, 16 января. Антироссийские шаги и заявления представителей нового немецкого правительства играют против ФРГ. Такое заявление во время выступления в бундестаге сделал депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Немецкий политик напомнил, что недавно назначенная на должность министра иностранных дел Анналена Бербок ведет довольно жесткую антироссийскую риторику, хотя РФ является одним из главных стратегических партнеров ФРГ.

«Что сделала наш новый министр иностранных дел в первую очередь после вступления в должность? Россия — самая большая страна в мире, а с ней была объявлена немедленная конфронтация», — заявил Бистрон.

Самым опасным для Германии шагом депутат считает попытку главы МИД остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2», который не только позволит обеспечить немцев и всех европейцев доступным по цене топливом, но и фактически сделает ФРГ главным газовым хабом Евросоюза.

Федеральное агентство новостей /

«Глава МИД захотела остановить самый важный немецко-российский проект "Северный поток — 2". Я напоминаю, что 70% энергоресурсов мы должны импортировать, поэтому Россия для нас — самая важная страна. А вы зачем-то идете с ней на конфронтацию. Так чьи интересы вы представляете, госпожа министр иностранных дел? Уж точно не интересы Германии», — подчеркнул представитель партии «Альтернатива для Германии».

Кроме того, Петр Бистрон считает серьезной ошибкой нового немецкого правительство и попытки конфронтации с Китаем. Он подчеркивает, что КНР также играет важную роль для развития экономики Германии и сохранения жизнеспособности некоторых ее предприятий.

«То же самое с Китаем. Это страна, в которой живет больше всего людей на планете, но вы сразу начали конфронтацию с КНР, вы хотите бойкотировать Олимпийские игры. Откуда такое высокомерие? Самый крупный бизнес-журнал в Германии пишет, что немецкий автопром без Китая уже не существовал бы, ведь 4 из 10 немецких машин покупают в Китае», — заявил немецкий депутат Бистрон.

Пользователи Сети ранее оценили планы Соединенных Штатов найти для Европы замену российскому газу. Как оказалось, подобных альтернатив на данный момент просто не существует.