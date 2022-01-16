Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 21:57
21:47
Весь мир
Radio Lengo Songo: жители ЦАР требуют справедливого наказания для главарей боевиков
21:44
Весь мир
Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна
21:42
Экономика
Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР рассказали об экономических преступлениях режима экс-президента Бозизе
21:30
Общество
Битломаны всего мира отмечают день самой популярной группы в истории
21:28
Весь мир
Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля
21:25
Происшествия
Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске
21:24
Весь мир
Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики
21:22
Политика
Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
21:07
Армия
Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии

Политика
Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Берлин, 16 января. Антироссийские шаги и заявления представителей нового немецкого правительства играют против ФРГ. Такое заявление во время выступления в бундестаге сделал депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Немецкий политик напомнил, что недавно назначенная на должность министра иностранных дел Анналена Бербок ведет довольно жесткую антироссийскую риторику, хотя РФ является одним из главных стратегических партнеров ФРГ.

«Что сделала наш новый министр иностранных дел в первую очередь после вступления в должность? Россия — самая большая страна в мире, а с ней была объявлена немедленная конфронтация», — заявил Бистрон.

Самым опасным для Германии шагом депутат считает попытку главы МИД остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2», который не только позволит обеспечить немцев и всех европейцев доступным по цене топливом, но и фактически сделает ФРГ главным газовым хабом Евросоюза.

Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
Федеральное агентство новостей /

«Глава МИД захотела остановить самый важный немецко-российский проект "Северный поток — 2". Я напоминаю, что 70% энергоресурсов мы должны импортировать, поэтому Россия для нас — самая важная страна. А вы зачем-то идете с ней на конфронтацию. Так чьи интересы вы представляете, госпожа министр иностранных дел? Уж точно не интересы Германии», — подчеркнул представитель партии «Альтернатива для Германии».

Кроме того, Петр Бистрон считает серьезной ошибкой нового немецкого правительство и попытки конфронтации с Китаем. Он подчеркивает, что КНР также играет важную роль для развития экономики Германии и сохранения жизнеспособности некоторых ее предприятий.

«То же самое с Китаем. Это страна, в которой живет больше всего людей на планете, но вы сразу начали конфронтацию с КНР, вы хотите бойкотировать Олимпийские игры. Откуда такое высокомерие? Самый крупный бизнес-журнал в Германии пишет, что немецкий автопром без Китая уже не существовал бы, ведь 4 из 10 немецких машин покупают в Китае», — заявил немецкий депутат Бистрон.

Пользователи Сети ранее оценили планы Соединенных Штатов найти для Европы замену российскому газу. Как оказалось, подобных альтернатив на данный момент просто не существует.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
россия китай германия
Комментировать