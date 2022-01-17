Как гражданка США Стефани Уильямс получила контроль над ливийской нефтью

Экономика европейских стран, в первую очередь Италии и Франции, плотно завязана на дешевой нефти из Ливии. Природный ресурс североафриканской державы является прекрасным рычагом давления на рынки мира. И в настоящее время ситуация сложилась таким образом, что нефтью, да и политической ситуацией в государстве, распоряжается гражданка США Стефани Уильямс, которая занимает должность специального советника генерального секретаря ООН.

Складывается впечатление, что самих ливийцев устраивает текущее положение дел. Смелые, сильные, гордые мужчины — руководители страны, которые в течение многих лет проливали свою и чужую кровь на благо родины на фоне гражданского конфликта, уступили место западному чиновнику. Сейчас она диктует, кто возглавит правительство, сколько кабмин должен находиться у власти, и даже указывает руководителям, как расходовать бюджет.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, кто же назначил эту женщину управлять Ливией.

Гражданка США

В 1987 году Стефани Уильямс окончила Университет Мэриленда по специальности «Экономика и государственное управление», а в 2008-ом — магистратуру с отличием по курсу «Национальная безопасность» в Национальном военном колледже, фактически став сотрудником спецслужб США.

Дальнейшая ее работа связана с нефтяной сферой арабских стран. В экспертном сообществе Уильямс прозвали «серым кардиналом» арабской нефти, а в последнее время — «заимом (лидер) ливийской нефти».

Сотрудница американских спецслужб работала в Бахрейне в частном секторе в нефтяной сфере, а позже перешла на службу в Госдеп. В 2010 году заняла должность заместителя главы дипломатической миссии США, в 2011-ом стала поверенной в делах Вашингтона в государстве.

В 2013 году — заместитель главы дипломатической миссии США в Иордании, а в 2015 заняла аналогичную должность в Ираке.

В 2018 году Уильямс назначили поверенной в делах Белого дома в Ливии. Занимая этот пост, чиновница провела многочисленные встречи с представителями расформированного в настоящее время триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) касательно проблемы блокады нефтяных объектов.

Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи договаривался с племенами о размещении на их землях нефтепроводов с дальнейшем получением ими своей части прибыли от продажи природных ресурсов. В 2011 году национального лидера казнили. Небольшая неразбериха по поставкам после этого события быстро утихла. Нефть почти в полном объеме по построенной инфраструктуре поступала в порты Ливии, а затем в Европу.

Global Look Press / Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Однако обязательства Каддафи перед племенами никто не стал выполнять. Чтобы как-то пополнять свои бюджеты, племена периодически перекрывали трубы, на фоне чего им «с барского плеча» выделяли несколько десятков тысяч долларов. Для урегулирования этой ситуации, договориться или уничтожить племена в Ливию направили Стефани Уильямс. По неподтвержденным источникам, ее предложения оказались крайне жестоки.

В 2018 году гражданка США по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша стала заместителем главы Миссии ООН по Ливии (МООНПЛ). По данным ряда СМИ, назначение пролоббировали США для снижения влияние Франции в стране.

В североафриканском государстве Уильямс последовательно проводила политику Вашингтона по возвращению полного контроля над нефтяным сектором в руки Национальной нефтяной корпорации (ННК).

Схема продажи ливийской нефти

ННК под управлением Мустафы Саналлы контролирует 100% экспорта всех углеводородов Ливии. Поставки нефти и нефтепродуктов производятся через крупных трейдеров. До недавнего времени главным покупателем являлась швейцарская структура — компания Glencore International AG, которая контролировала с 2015 по 2019 год до 85% всего экспорта страны.

В настоящее время на «рынке» Ливии есть два лидера-трейдера. Первый — компания Tamoil. Это совместная ливийско-итальянская организация со штаб-квартирой в Милане. Однако итальянская составляющая в структуре номинальная: в 2007 году американская Colony Capital приобрела 65% Tamoil, при этом только 35% принадлежит ННК. Сейчас доля Tamoil составляет около 35% от всего экспорта нефти державы.

Вторая — компания Glencore International AG. Этот швейцарский трейдер контролирует около 40% от всего нефтяного экспорта страны. Снижение его доли в структуре сбыта углеводородов Ливии связано с отсутствием отгрузок ресурса из государства в 2020 году, из-за которого нефтетрейдер потерял десятки миллионов долларов в виде предоплаченных взяток руководству ННК, а также как штрафы и пени за непоставку из Ливии покупателям.

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Схема продажи нефти из страны простая: руководство ННК Ливии заключает контракты с трейдером по заведомо заниженной цене (с большой скидкой к мировым ценам), при этом часть послаблений возвращается руководителям ННК в виде «отката». Чем больше трейдер купит — тем выше «откат» главы ННК.

Новая схема продажи нефти после 2020 года и вмешательство США

Схема с Glencore International AG устойчиво работала, пока племена не перекрыли нефть. Старейшины потребовали справедливо разделить доходы от экспорта. Переговоры длились до сентября 2020 года, когда благодаря усилиям Ливийской национальной армии (ЛНА) поставки возобновились, о чем объявил Халифа Хафтар.

В результате доля Glencore уменьшилась из-за вмешательства США. Представители Вашингтона потребовали, чтобы дешевый ливийский ресурс продавался через американских нефтетрейдеров, которые частично простаивали из-за невыгодных предложений для своих арабских партнеров. В США четко дали понять, что возобновление экспорта — это только их заслуга, поэтому нужно начать продавать черное золото через американские компании со скидками, чтобы «отработать» старания Белого дома.

Ливийцам неофициально навязали следующее соглашение: продажа нефти трейдерам с американским участием осуществляется с большим дисконтом к мировой цене, при этом инвесторам из США — нефтяным компаниям, участвующим в добыче углеводородов в Ливии, — выплаты от ННК производятся исходя из мировой цены, без учета каких-либо скидок.

В результате ННК при расчетах с компаниями из Соединенных Штатов теряет деньги два раза: первый раз — продавая им ресурсы с большой скидкой, второй раз — выплачивая американским структурам их долю от добычи в совместных проектах исходя из мировой цены без скидок.

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Мустафа Саннала принимает в этих схемах непосредственное участие. Занимая с 2014 года должность главы ННК, по неподтвержденным данным, он продал практически все, чтобы «купить» этот пост. Спустя год он стал долларовым миллиардером.

Когда в сентябре 2020 года возобновились поставки нефти, разгорелся крупнейший скандал между ННК и Центробанком Ливии.

Скандал между ЦБ и ННК

В ноябре 2020 года Центробанк Ливии запросил помесячное сопоставление отчетов по доходам от нефти, представленных ННК и Иностранным банком Ливии, основываясь на том, что отчеты ННК, направленные ЦБ за прошедшие несколько лет, содержат много неточностей, что требует расследования и проверки.

Спустя 2 дня ННК опубликовала сообщение о том, что компания рассмотрела заявление ЦБ от 19 ноября 2020 о неточностях и считает, что сотрудники Центробанка полные дураки и казнокрады. В корпорации обратили внимание на то, что средства хранятся на ее счетах в Иностранном банке Ливии временно до тех пор, пока не осуществится всеобъемлющее политическое урегулирование, наиболее важным аспектом которого является справедливое распределение доходов между всеми городами и деревнями державы.

Prt Scr youtube.com / Bloomberg Markets and Finance

Позже СМИ распространили часть письма главы ЦБ Садика аль-Кабира, в котором он обратился к Саннале и заявил, что ННК не передала в бюджет страны часть доходов от продажи нефти. По предварительным расчетам, сумма составила 3,2 миллиарда долларов.

В конце ноября Саннала выступил с громким и эмоциональным заявлением, в котором говорил о «жирных котах», которым мало денег. За день до этого Аль-Кабир также эмоционально требовал при личной встрече средства от главы ННК.

«Где деньги? Нам нужны деньги! Где наши деньги?!» — кричал он, сообщают источники.

Посредником при поддержке посольства США в примирении ведомств выступила Стефани Уильямс. Американская дипломатическая структура также заявило о поддержке ННК, «реализующей свой аполитичный и технократический мандат от имени всех ливийцев».

Именно в ноябре 2020 года Уильямс, нефтяная корпорация и миллиарды долларов оказались завязаны друг с другом сильнее всего.

ННК не имеет власти

На фоне происходящего осенью 2020 года Стефани Уильямс пришлось решать еще один вопрос. Национальная нефтяная корпорация — не правительство и не имеет власти. Триполитанское ПНС в это время потеряло влияние. Оно никогда не пользовалось популярностью, а в 2018 году истек срок его полномочий.

Страна находилась на грани взрывного роста террористических организаций, и только ЛНА пыталась бороться с боевиками. Триполи управляли бандиты и террористы, которые поделили столицу на сектора. При этом часть радикалов легализовалась через правительство Сарраджа. Фактически вакуум власти в Ливии к концу 2020 года стал критическим, что могло угрожать благополучию ННК и схемам продажи нефти с участием США.

В этот момент Стефани Уильямс взяла ситуацию в свои руки, пока мужчины-ливийцы только ссорились друг с другом.

Спецсоветник генсека ООН — жесткая женщина, которая, когда что-то не получается, может перейти на грубые выражения. В ноябре, когда ситуация накалилась, она в своих заявлениях не особо подбирала слова. Уильямс публично сравнивала политиков-мужчин Ливии с вымирающими динозаврами, которые хватаются за власть.

«Динозавры вымерли, но политические динозавры цепляются за сохранение статуса-кво, который позволяет им получить доступ к государственной казне. У вас есть сейчас возможность участвовать в политической жизни, либо вы сможете стать ответственными, либо быть как динозавры», — заявила она во время пресс-конференции в Тунисе 15 ноября 2020 года.

Из ближнего окружения Стефани Уильямс стало известно, как она называет ливийских политиков за глаза. Так, Фатхи Башага имеет прозвище «свинья», Халифа Хафтар — «старый маразматик», Агила Салех — «кролик». Санналу, своего партнера, она называет «драный лис».

Коррупция на ЛФПД

Стефани Уильямс инициировала для граждан североафриканской страны Ливийский форум политического диалога (ЛФПД). Конечно, ее действия согласованы с генеральным секретарем Гутеррешем. Сама Стефани предложила, сама исполнила, сама провела, сама получила нужные результаты.

На ЛФДП собрали 75 малоизвестных в Ливии людей, механизмы их отбора засекретили, в результате чего более 40 человек из членов форума оказались представителями «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ).

Странное собрание заседало несколько раз, по итогам которого совершенно неожиданно победил Абд аль-Хамид Дабиба. Его избрали премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ). При этом вокруг ЛФПД создалось много коррупционных скандалов. И неудивительно, ведь клан Дабибы славится подобными историями.

twitter.com / @Dabaibahamid

В данном случае действия Стефани Уильямс очень показательны. По свидетельству осведомленного источника, в один момент в ходе ЛФПД она поругалась с Фатхи Башагой и сказала, что у него не будет политического будущего. Мы видим, что она планомерно осуществляет свой план.

На сегодняшний день премьер-министр Дабиба не выполнил ни одного пункта из решений ЛФПД. Он не стал формировать бюджет, который мог устроить и Запад, и Восток Ливии, перестал платить деньги ЛНА, развернул беспрецедентный уровень дискредитации Халифы Хафтара и занимается собственным пиаром на бюджетные деньги.

Дабиба, в нарушение дорожной карты ЛФПД, превысил полномочия и заключил новые контракты с Турцией, в том числе в сфере безопасности. 21 ноября 2021 года глава переходного кабмина выдвинут кандидатуру на должность президента Ливии. Он нарушил клятву, которую давал в рамках форума и использовал служебное положение. Ситуация с его выдвижение вызвала неодобрение в Ливии. Более того, продолжает нарастать волна недовольства в связи с коррупционными скандалами ПНЕ и отсутствием контроля за доходами от нефти.

Нарушение решений ЛФПД со стороны Дабибы при этом не замечены чиновниками ООН и международным сообществом. Не последовало ни одного критического комментария.

Новый приход Уильямс. Формирование конфликтов

В начале декабря текущего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Стефани Уильямс своим специальным советником по делам страны. В ее задачи сейчас входит взаимодействие между заинтересованными сторонами для продолжения реализации внутриливийского диалога и проведения президентских и парламентских выборов.

Вновь получив официальный статус в ООН, Уильямс стала действовать крайне активно. Провела серию встреч с высшими должностными лицами Триполи. После ее визита 15 декабря в Мисурату командир группировки «Ас-Самуд» (Мисурата) Салах Бади сделал заявление, в котором фактически обвинил Уильямс в криминальной деятельности и личной финансовой заинтересованности.

«Выгода для Стефани — это чтобы ей продолжали платить за поддержку», — сказал он.

Салах Бади также призвал исправить ситуацию, и уже вечером 15 декабря вооруженные формирования неизвестных сил окружили штаб-квартиру ПНЕ в Триполи.

Спусковым крючком к вооруженному выступлению послужили визит в Мисурату Стефани Уильямс и ее попытки навязать свое мнение лидерам формирований.

После провала выборов, запланированных на 24 декабря прошлого года, правовых оснований для работы правительства Дабибы нет. Но премьер по-прежнему возглавляет переходный кабмин Ливии и распоряжается бюджетом страны. Главным лоббистом продолжения работы кабинета министров выступает специальный советник по делам Ливии генерального секретаря ООН, гражданка США Стефани Уильямс. Она выдает свое личное мнение за мнение ООН и международного сообщества.

pixabay.com / 12019

Каждый день она делает новые заявления, где подчеркивает необходимость проведения выборов в Ливии, но план такой: под эгидой переноса плебисцита сохранить легитимность правительства Дабибы, что позволит не менять ситуацию с продажей и распределением доходов от ливийской нефти.

Стефани Уильямс получает свой процент от коррупционных схем распределения доходов от продажи природных ресурсов. Косвенно этот план подтвердило заявление посольства Великобритании в Ливии, которое 24 декабря в Twitter написало о своей поддержке избирательного процесса и признании ПНЕ в качестве легитимного органа, ведущего народ к выборам. Это вызвало эмоциональный отклик в североафриканской стране и призывы выслать посла Великобритании из государства за поддержку коррумпированного правительства, а также вмешательства во внутренние дела Ливии.

Другой косвенный признак вмешательства в дела страны гражданки США Стефани Уильямс — ее попытки «влезть в работу парламента и диктовать свои правила, что тормозит принятие решений Палатой представителей», о чем неоднократно заявляли сами ливийцы.

Продолжение скандалов с ННК

Скандалы с ливийской нефтью продолжаются и сейчас. Саналла снова, чувствуя прикрытие США в лице Уильямс, откровенно хамит своим оппонентам. По мнению экспертов, речь может идти в общей сложности о 21 миллиарде долларов США, потерянном Ливией от деятельности ННК.

Это и откровенное воровство денег, и контрабанда нефти. Хотя публично речь идет о более скромных потерях. 3 января 2022 информационное агентство Libya Akhbar сообщило, что аудиторское бюро начало расследование незаконных действий ННК, которые привели к растрате денежных средств Ливии. Исполняющий обязанности главы ведомства Алаа аль-Мсалатти в своем письме Дабибе и главе ЦБ Садику аль-Кабиру сообщил, что ННК использует налоги, роялти и сборы, взимаемые с иностранных компаний с октября 2020 года, в качестве собственной прибыли, что является экономическим преступлением, и призвал расследовать это дело.

Также аудиторское бюро посчитало незаконным создание нефтеперерабатывающего завода и проекты ННК на месторождении Эль-Шарара на юге Ливии. Приблизительная сумма претензий — 7 млрд долларов (при доходе ННК за 2021 год 24 млрд долл.).

В начале года, 5 января 2022, в ответ на претензии Мустафа Саналла заявил, что ведомство превысило свои полномочия и отклонилось от своих целей, а также, что все действия возглавляемой им структуры производятся в соответствии с законодательством. Саналла фактически сказал: «ННК управляет доходами от нефти во благо народа Ливии» и придерживается «политического нейтралитета».

Федеральное агентство новостей /

При этом он не упомянул, где на самом деле находятся деньги, о которых спрашивало в своем запросе Аудиторское бюро Ливии.

«Заим (лидер) ливийской нефти»

В последних заявлениях Стефани Уильям давала распоряжения, как тратить бюджет страны, из чего фактически становится понятным, что настоящий правитель Ливии — это спецсоветник генсека ООН. Ее деятельность сосредоточена на взятии под полный контроль нефтяных потоков державы.

Действует она совместно с главой ННК Саналлой и нелегитимным премьером Дабибой. С такой политикой в ближайшее время США будут диктовать цены на нефть европейским странам, экономика которых связана с дешевыми ресурсами из Ливии. В первую очередь это Италия и Франция.

Сегодня, 17 января, Стефани Уильямс должна посетить Москву. На переговоры в российскую столицу партнершу нелегитимного премьер-министра Дабибы вызвал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

В арабских СМИ данная информация вызвала ажиотаж. Журналисты убеждены, что Уильямс пригласили в Москву, чтобы «поставить ее на место». Остается ждать, как МИД РФ встретит столь одиозную персону и какие вопросы обсудят стороны.