Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos

Манила, 16 января. Индия и Филиппины заключили сделку на покупку наземных ракетных систем BrahMos. Об этом сообщил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана в своем Facebook.

В публикации главы военного ведомства Филиппин говорится, что Манила отдаст за приобретение индийских ракет 374,9 миллиона долларов.

«Недавно я подписал извещение о принятии условий контракта по приобретению противокорабельных ракет берегового базирования для ВМС Филиппин», — написал Лорензана.

Кроме того, филиппинский министр обороны указал, что страна получит три системы для обучения операторов новых ракетных систем. Сделка с Индией уже одобрена властями государства.

Ранее Организация оборонных исследований и разработок сообщила, что индийские военные провели испытания корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.