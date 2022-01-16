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Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos
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Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos

  /   Обновлено: 16 января 2022 21:07
Армия
Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos
wikipedia.org  /  One half 3544 / Общественное достояние

Манила, 16 января. Индия и Филиппины заключили сделку на покупку наземных ракетных систем BrahMos. Об этом сообщил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана в своем Facebook.

В публикации главы военного ведомства Филиппин говорится, что Манила отдаст за приобретение индийских ракет 374,9 миллиона долларов.

«Недавно я подписал извещение о принятии условий контракта по приобретению противокорабельных ракет берегового базирования для ВМС Филиппин», — написал Лорензана.

Кроме того, филиппинский министр обороны указал, что страна получит три системы для обучения операторов новых ракетных систем. Сделка с Индией уже одобрена властями государства.

Ранее Организация оборонных исследований и разработок сообщила, что индийские военные провели испытания корабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.

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