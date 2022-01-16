Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля

Тель-Авив, 16 января. На территорию Израиля пришел холодный циклон, который сопровождается резким ветром и проливными дождями. Обильные осадки привели к наводнениям в некоторых районах страны, а также нанесли значительный материальный ущерб.
Rain floods central Israel, first responders rescue stranded motorists https://t.co/yqPqdBcHrM— drdivine (@drdivine) January 16, 2022
В ряде случаев чрезвычайные службы были вынуждены доставать людей из машин, которые снесло потоком или затопило посреди проезжей части в Самарии, однако о пострадавших не сообщается. В районе аэропорта Тель-Авива пришлось эвакуировать несколько домов, улицы между которыми оказались полностью залиты водой. Как сообщается, в некоторых регионах люди были вынуждены использовать для перемещения по дорогам лодки.
Central Israel has been flooded by rain. As you can see, some Israelis were preparedhttps://t.co/Qnz5zoQXiCpic.twitter.com/KTE3yLFTGk— Haaretz.com (@haaretzcom) January 16, 2022
Метеорологическая служба предупредила, что затопления могут произойти также на территории Иудейской пустыни и прибрежных зонах Мертвого моря. Ранее синоптики заявили, что дожди и снег в горных районах, вероятно, приведут к лавинам и селям. Как ожидается, пик непогоды уже позади и в ближайшие два дня ливни сменятся нерегулярными осадками, по-прежнему сопровождающимися сильным ветром. Тем не менее температура воздуха будет ниже нормы для этого времени года.
#Israel #Israeli #weather #WeatherUpdate #Weathercloud— David Kime (@CyberRealms1) January 16, 2022
The heavy rainfall that hit Israel caused floods. In Jerusalem and other major cities, streets flooded. Some cars completely went under water. Residents have to travel by boat. pic.twitter.com/pm4BTN6S7V
Ранее израильские эксперты представили доклад, который подчеркнул неготовность государства противостоять таким штормам, поскольку на его территории не создана соответствующая инфраструктура. Как отметил глава Комитета по внутренним делам и окружающей среде Алон Таль, в ближайшие годы погода может ухудшиться еще сильнее из-за изменения климата.