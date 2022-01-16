Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля

Тель-Авив, 16 января. На территорию Израиля пришел холодный циклон, который сопровождается резким ветром и проливными дождями. Обильные осадки привели к наводнениям в некоторых районах страны, а также нанесли значительный материальный ущерб.

Rain floods central Israel, first responders rescue stranded motorists https://t.co/yqPqdBcHrM — drdivine (@drdivine) January 16, 2022

В ряде случаев чрезвычайные службы были вынуждены доставать людей из машин, которые снесло потоком или затопило посреди проезжей части в Самарии, однако о пострадавших не сообщается. В районе аэропорта Тель-Авива пришлось эвакуировать несколько домов, улицы между которыми оказались полностью залиты водой. Как сообщается, в некоторых регионах люди были вынуждены использовать для перемещения по дорогам лодки.

Central Israel has been flooded by rain. As you can see, some Israelis were preparedhttps://t.co/Qnz5zoQXiCpic.twitter.com/KTE3yLFTGk — Haaretz.com (@haaretzcom) January 16, 2022

Метеорологическая служба предупредила, что затопления могут произойти также на территории Иудейской пустыни и прибрежных зонах Мертвого моря. Ранее синоптики заявили, что дожди и снег в горных районах, вероятно, приведут к лавинам и селям. Как ожидается, пик непогоды уже позади и в ближайшие два дня ливни сменятся нерегулярными осадками, по-прежнему сопровождающимися сильным ветром. Тем не менее температура воздуха будет ниже нормы для этого времени года.

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The heavy rainfall that hit Israel caused floods. In Jerusalem and other major cities, streets flooded. Some cars completely went under water. Residents have to travel by boat. pic.twitter.com/pm4BTN6S7V — David Kime (@CyberRealms1) January 16, 2022

Ранее израильские эксперты представили доклад, который подчеркнул неготовность государства противостоять таким штормам, поскольку на его территории не создана соответствующая инфраструктура. Как отметил глава Комитета по внутренним делам и окружающей среде Алон Таль, в ближайшие годы погода может ухудшиться еще сильнее из-за изменения климата.