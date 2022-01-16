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Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля

Весь мир
Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля
Global Look Press  /  JINI/Handout via Xinhua

Тель-Авив, 16 января. На территорию Израиля пришел холодный циклон, который сопровождается резким ветром и проливными дождями. Обильные осадки привели к наводнениям в некоторых районах страны, а также нанесли значительный материальный ущерб.

В ряде случаев чрезвычайные службы были вынуждены доставать людей из машин, которые снесло потоком или затопило посреди проезжей части в Самарии, однако о пострадавших не сообщается. В районе аэропорта Тель-Авива пришлось эвакуировать несколько домов, улицы между которыми оказались полностью залиты водой. Как сообщается, в некоторых регионах люди были вынуждены использовать для перемещения по дорогам лодки.

Метеорологическая служба предупредила, что затопления могут произойти также на территории Иудейской пустыни и прибрежных зонах Мертвого моря. Ранее синоптики заявили, что дожди и снег в горных районах, вероятно, приведут к лавинам и селям. Как ожидается, пик непогоды уже позади и в ближайшие два дня ливни сменятся нерегулярными осадками, по-прежнему сопровождающимися сильным ветром. Тем не менее температура воздуха будет ниже нормы для этого времени года.

Ранее израильские эксперты представили доклад, который подчеркнул неготовность государства противостоять таким штормам, поскольку на его территории не создана соответствующая инфраструктура. Как отметил глава Комитета по внутренним делам и окружающей среде Алон Таль, в ближайшие годы погода может ухудшиться еще сильнее из-за изменения климата.

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