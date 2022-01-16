Аналитик Спивак объяснил, какие козыри помогут России в переговорах с США

Москва, 16 января. Россия имеет на руках важные козыри, которые будет активно использовать в переговорах по безопасности с США и НАТО. Такое мнение высказал известный политический аналитик Дмитрий Спивак.

Эксперт уверен, что Москва и Вашингтон решили поднять ставки и по многим вопросам фактически пойти ва-банк. В первую очередь это касается России, которая вынуждена поставить вопрос ребром, чтобы не допустить продвижение Североатлантического альянса на восток.

«Это просто поднятие ставок, очень больших ставок. Русские и американцы сегодня разыгрывают большие карты. Я не против американцев, у меня к ним вопросов нет. Они свои национальные интересы мощно отстаивают в любой точке земного шара. У меня нет вопросов даже к русским: у них сегодня появились козыри, и они пошли в некое геополитическое наступление», — заявил Спивак в эфире канала «Украина 24».

Аналитик подчеркивает, что Российская Федерация действительно имеет на руках несколько серьезных козырей, которыми может воспользоваться в переговорах с Западом. При этом самым лучшим подтверждением того, что оппоненты признают силу этих аргументов, является сам факт того, что США решили столь оперативно сесть за стол переговоров с РФ.

«Какие козыри появились у России? Пожалуйста: они укрепили свое положение в Сирии, они укрепили свои взаимоотношения с Китаем. Сейчас к лету готовится большой договор между РФ и КНР, и задача США — сделать все возможное, чтобы это не состоялось. Далее — «Северный поток — 2», так как Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «СП-2». А этот законопроект просил кто? Наш президент Зеленский. Что ответили власти США? Твердое "нет". Поставили точку», — напомнил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Спивак отмечает, что, помимо всего вышеназванного, важным преимуществом России, безусловно, является и новейшее вооружение, аналогов которому пока просто не создано в мире.

«У России появилось гиперзвуковое оружие, которое вообще невозможно поймать. Это их козырь? Козырь! США и другие страны сегодня только в процессе разработки, пять-семь лет им понадобится», — отметил аналитик.

Эксперт предполагает, что в такой ситуации стороны вполне могут начать говорить на повышенных тонах. В то же время Спивак выразил надежду, что Россия и США смогут прийти к соглашению, так как в таком исходе событий заинтересован буквально весь мир.

«Поэтому, конечно, у русских появляются какие-то козыри, у американцев появляются какие-то козыри, и вот начались их переговоры на очень повышенных тонах. Задача Америки — вокруг России по границе установить свои базы. Задача России — противостоять этому. Но самое интересное, что они друг с другом говорят. Все идет к очередной встрече Байдена и Путина, которая, видимо, состоится в апреле-мае. Я могу только предположить, что если базы НАТО будут на Украине, то русские установят свои базы в Венесуэле и на Кубе. Но ничего радостного тут нет», — подчеркнул политический аналитик Дмитрий Спивак.

Политолог Андрей Ермолаев ранее объяснил, что в действительности обсуждали представители России и Соединенных Штатов во время переговоров по безопасности.