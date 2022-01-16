Первый муж Гоар Аветисян Ваик пожаловался на атаку поклонников визажистки

Москва, 16 января. Звездный визажист Гоар Аветисян сообщила, что ее отношения с отцом маленького Гаспара подошли к концу. Поклонники знаменитости тут же принялись писать ее первому мужу и просить, чтобы Ваик Мартиросян поддержал девушку.

Мартиросян возмутился атакой поклонников. Вместо того чтобы поддержать бывшую жену, он принялся отправлять в блок всех, кто пишет ему в Директ. Такое внимание явно не по душе мужчине. Он обратился к подписчикам в Stories на своей странице в Instagram.

«Буду блокировать людей, которые пишут мне про бывшую супругу. Неважно, радуетесь вы или грустите, или думаете, что мне нужен ваш совет, неважно… Просто в блок! Весь Директ с утра: «Напиши ей, позвони, верни ее!»» — написал Мартиросян.

Prt Scr instagram.com / @vagik1

Ваик и Гоар были знакомы давно и прекрасно общались в качестве друзей, но потом между ними вспыхнули чувства. Пара сыграла пышную свадьбу. Вместе они прожили два года. Аветисян не рассказывала, почему рассталась с первым мужем, но отметила, что они сохранили дружбу.

Визажистка разорвала отношения с супругом Сергеем. Отец ее ребенка бросил Гоар в одиночестве, когда врачи сообщили, что она находится при смерти.