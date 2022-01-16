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Актриса Ковальчук намекнула на расставание с Гариком Харламовым

Шоу-бизнес
Актриса Ковальчук намекнула на расставание с Гариком Харламовым
кадр из сериала «Гусар»

Москва, 16 января. Возлюбленная юмориста и шоумена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук спровоцировала слухи об их расставании. На разрыв отношений знаменитостей намекают странные посты и действия артистки.

Резидент Comedy Club заболел сразу после Нового года, при этом его девушка, похоже, весело проводит время без избранника. Ковальчук рассказывала в Instagram, что посетила загородную базу отдыха в Подмосковье. Теперь же актриса и вовсе улетела в жаркие края. Она опубликовала в Stories кадр, снятый в самолете, а затем выложила фото пейзажа с пальмами.

Актриса Ковальчук намекнула на расставание с Гариком Харламовым
Prt Scr instagram.com / @katerinakovalchyk

Кроме того, СМИ заметили, что Ковальчук отписалась от Харламова в Instagram. Причина, по которой возлюбленная юмориста порвала с ним связь в соцсети, неизвестна. Актриса намекает на расставание с избранником и философскими цитатами в постах.

«Мечтайте! Жизнь слишком... одна»;

«Когда захотите всем угодить, начните с себя», — говорится в последних публикациях артистки.

Что касается Харламова, то он попал в больницу с температурой под 40 градусов. Комик показал кадр из клиники, на котором он лежит на больничной койке под капельницей. Похоже, состояние юмориста улучшилось, поскольку его выписали из медучреждения. Шоумен сидит дома на самоизоляции и проводит время, собирая конструкторы Lego.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ковальчук намекнула на расставание с Гариком Харламовым
ковальчук харламов знаменитости
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