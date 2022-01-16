Вице-премьер Ливии Аль-Катрани получил отказ в приеме от МИД России

Москва, 16 января. Заместитель главы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Катрани получил отказ от Министерства иностранных дел России в запланированном приеме. Об этом сообщило информационное агентство REX со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно данным, решение не принимать вице-премьера вызвано нелегитимностью кабинета министров под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Срок мандата ПНЕ истек еще 24 декабря 2021 года, в день сорвавшихся общенациональных выборов.

Советник замглавы правительства Ахмед ан-Нимр на днях анонсировал поездку Аль-Катрани в сопровождении министров здравоохранения, нефти и планирования в Москву. Визит, инициированный ливийской стороной, запланировали на 17 января.

ПНЕ просило встречи с заместителем премьер-министра и главой МИД РФ. Делегация собиралась обсудить двусторонние отношения, а также ряд экономических, политических и служебных вопросов.