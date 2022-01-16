Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 21:56
21:47
Весь мир
Radio Lengo Songo: жители ЦАР требуют справедливого наказания для главарей боевиков
21:44
Весь мир
Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна
21:42
Экономика
Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР рассказали об экономических преступлениях режима экс-президента Бозизе
21:30
Общество
Битломаны всего мира отмечают день самой популярной группы в истории
21:28
Весь мир
Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля
21:25
Происшествия
Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске
21:24
Весь мир
Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики
21:22
Политика
Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
21:07
Армия
Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вице-премьер Ливии Аль-Катрани получил отказ в приеме от МИД России

Весь мир
Вице-премьер Ливии Аль-Катрани получил отказ в приеме от МИД России
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 16 января. Заместитель главы переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Катрани получил отказ от Министерства иностранных дел России в запланированном приеме. Об этом сообщило информационное агентство REX со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно данным, решение не принимать вице-премьера вызвано нелегитимностью кабинета министров под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Срок мандата ПНЕ истек еще 24 декабря 2021 года, в день сорвавшихся общенациональных выборов.

Советник замглавы правительства Ахмед ан-Нимр на днях анонсировал поездку Аль-Катрани в сопровождении министров здравоохранения, нефти и планирования в Москву. Визит, инициированный ливийской стороной, запланировали на 17 января.

ПНЕ просило встречи с заместителем премьер-министра и главой МИД РФ. Делегация собиралась обсудить двусторонние отношения, а также ряд экономических, политических и служебных вопросов.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Вице-премьер Ливии Аль-Катрани получил отказ в приеме от МИД России
россия мид рф ливия пне
Комментировать