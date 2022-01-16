Military Watch: Китай решил продлить строительство серии эсминцев Type 055

Пекин, 16 января. Военное руководство КНР приняло решение продлить строительство серии эсминцев Type 055. Об этом говорится в публикации американского журнала Military Watch.

В материале отмечается, что Пекин продолжает наращивать мощь своих военно-морских сил. На сегодняшний день в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая находится два эсминца указанного типа.

Головной эсминец проекта «Наньчан» был передан в состав китайского флота 12 января 2020 года. Второй корабль «Лхаса» ввели в состав ВМС в марте 2021 года. Оба эсминца приписаны китайскому Северному флоту.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как ВМС КНР смогли удивить Соединенные Штаты демонстрацией боевых возможностей авианосца «Ляонин».