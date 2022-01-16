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EurAsian Times: новая разработка России повысит эффективность ядерных торпед «Посейдон»

  /   Обновлено: 16 января 2022 20:59
Армия
EurAsian Times: новая разработка России повысит эффективность ядерных торпед «Посейдон»
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Нью-Дели, 16 января. Российские специалисты работают над созданием нового объекта для ВМФ РФ, который станет некой базой для беспилотного подводного аппарат «Посейдон», который на Западе давно прозвали «оружием судного дня», пишет индийское издание EurAsian Times.

Авторы статьи рассказали, что в конце 2021 года директор ПО «Севмаш» Николай Будниченко анонсировал прохождение госиспытаний подлодкой К-329 «Белгород». Она станет первой атомной подлодкой (АПЛ), несущей ядерные торпеды «Посейдон». Перевод статьи представила «ПолитРоссия».

Российский подводный беспилотник способен нанести удар по прибрежным городам. Сила такой атаки в 133 раз превысит мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, заметили обозреватели.

Аналитики обратили внимание, что новая разработка России может значительно повысить эффективность «оружия судного дня». Речь идет о создании в РФ специализированной базы, на которой носители «Посейдона» смогут при необходимости пополнять запасы вооружений, не раскрывая потенциальным врагам месторасположение других беспилотников. Такая концепция встревожила авторов материала.

По мнению военно-политического эксперта Якова Кедми, российский подводный аппарат «Посейдон» является уникальным оружием, которое способно обезопасить РФ от неожиданной атаки НАТО.

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