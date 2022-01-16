Отдыхающие на льдинах беременные ларги вызвали умиление у пользователей соцсетей

Южно-Сахалинск, 16 января. Сахалинец Сергей Любаченко опубликовал в Instagram забавное видео, на котором запечатлел отдыхающее на льдинах семейство нерп.

Животные мирно покачивались на льдинах, греясь на солнце. Блогер поделился мыслями, которые у него вызвало увиденное зрелище.

«Как только к берегам острова придет лед, ларги уйдут далеко в море на ледяные поля. Впереди март — время щениться и заботиться о своем потомстве», — сообщил Сергей в своем Instagram.

Мужчина задался вопросом, могут ли нерпы когда-нибудь стать друзьями человека. На эту возможность указывает их родство с собаками, предки которых тоже жили возле людей. Не остались в стороне и другие пользователи.

«Я уже раз 50 пересмотрела»; «Восторг!»; «Залипательное и умиротворяющее видео!» — писали в соцсетях.

Еще одним милым видео с ларгой поделился тренер Приморского океанариума. Животное лениво лежит на спине мужчины, полностью доверяя ему.