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Отдыхающие на льдинах беременные ларги вызвали умиление у пользователей соцсетей

  /   Обновлено: 16 января 2022 20:57
Общество
Отдыхающие на льдинах беременные ларги вызвали умиление у пользователей соцсетей
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 16 января. Сахалинец Сергей Любаченко опубликовал в Instagram забавное видео, на котором запечатлел отдыхающее на льдинах семейство нерп.

Животные мирно покачивались на льдинах, греясь на солнце. Блогер поделился мыслями, которые у него вызвало увиденное зрелище.

«Как только к берегам острова придет лед, ларги уйдут далеко в море на ледяные поля. Впереди март — время щениться и заботиться о своем потомстве», — сообщил Сергей в своем Instagram.

Мужчина задался вопросом, могут ли нерпы когда-нибудь стать друзьями человека. На эту возможность указывает их родство с собаками, предки которых тоже жили возле людей. Не остались в стороне и другие пользователи.

«Я уже раз 50 пересмотрела»;

«Восторг!»;

«Залипательное и умиротворяющее видео!» — писали в соцсетях.

Еще одним милым видео с ларгой поделился тренер Приморского океанариума. Животное лениво лежит на спине мужчины, полностью доверяя ему.

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сахалин нерпы хорошие новости россии
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