Пентагон закрыл программу «Повелитель призрачного флота» по оснащению ВМС США роботами

Вашингтон, 16 января. Пентагон свернул программу по оснащению ВМС США кораблями-беспилотниками. В рамках проекта «Повелитель призрачного флота» было построено всего четыре надводных судна LUSV.

В воскресенье американское издание Breaking Defense со ссылкой на Управление стратегических возможностей (SCO) Пентагона сообщило об окончании проекта «Повелитель призрачного флота». Пентагон свернул программу, направленную на оснащение ВМС США роботизированными кораблями. В ведомстве сообщили, что все четыре больших беспилотных надводных судна, которые участвовали в испытаниях, были переданы военным.

Всего в рамках проекта были сконструированы корабли, способные долгое время обходиться в море без человеческого экипажа. Главным образом Пентагон вдохновил на инновации рост боеспособности китайского и российского флотов. Кораблям-роботам также предлагают отвести роль носителя для ракетных систем.

Ранее Пентагон поделился с журналистами планами по оснащению эсминца Preble высокоэнергетическим лазером в 2022 году. Установку новейшего оружия направленной энергии произведут в Сан-Диего.