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Второй сезон аниме «Аркейн» может выйти в 2023 году

Общество
Второй сезон аниме «Аркейн» может выйти в 2023 году
Кадры из сериала «Arcane: League of Legends»

Лос-Анджелес, 16 января. Продолжение сериала «Аркейн», созданного по игре League of Legends, может выйти в следующем году. Информация с возможной датой релиза появилась на сайте IMDb.

В конце ноября стало известно о продлении «Аркейн» на второй сезон. Точной даты премьеры на стриминговой платформе Netflix пока нет. Компания Riot Games не делала официального заявления о релизе второго сезона.

Анимационный сериал в жанре приключенческого фэнтези был создан компанией Riot Games и французской студией Fortiche Production. Проект приурочили к десятилетию игры. Первые эпизоды «Аркейн» показали 6 ноября.

Ранее сообщалось, что кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли обогнал по кассовым сборам в США ленту «Черная пантера». Третий фильм о Питере Паркере принес создателям 705 млн долларов.

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netflix сериал аркейн
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