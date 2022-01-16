Второй сезон аниме «Аркейн» может выйти в 2023 году

Лос-Анджелес, 16 января. Продолжение сериала «Аркейн», созданного по игре League of Legends, может выйти в следующем году. Информация с возможной датой релиза появилась на сайте IMDb.

В конце ноября стало известно о продлении «Аркейн» на второй сезон. Точной даты премьеры на стриминговой платформе Netflix пока нет. Компания Riot Games не делала официального заявления о релизе второго сезона.

Анимационный сериал в жанре приключенческого фэнтези был создан компанией Riot Games и французской студией Fortiche Production. Проект приурочили к десятилетию игры. Первые эпизоды «Аркейн» показали 6 ноября.

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