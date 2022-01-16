Специальный советник Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс вернулась в Триполи, чтобы продолжить манипулировать руководством страны, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский социолог, который провел в частной ливийской тюрьме «Митига» 18 месяцев, в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что одним из первых заявил о негативных последствиях возвращения гражданки США в североафриканское государство.

После ее появления в середине декабря 2021 года в Триполи начался госпереворот. Ряд военно-политических группировок захватили здания переходного Правительства национального единства и финансовых учреждений, что полностью парализовало работу кабмина. Ситуацию урегулировать удалось достаточно быстро, однако Стефани Уильямс стала тем самым «вестником войны», о котором ранее предсказывал ученый из РФ.

Максим Шугалей считает, что возвращение гражданки США в Ливию не случайно. Она продолжит манипулировать фактами в угоду западных кураторов.

«Я лично читал все отчеты, которые она присылала в Организацию Объединенных Наций, даже за тот период, когда я работал на Севере Африки. Они полностью не соответствуют действительности. Эксперты, указанные в документах, являются молодыми женщинами, которые якобы ходили по Триполи и опрашивали людей, чего на самом деле не было. Заведомо понятно, что они брали из социальных сетей ту информацию, которая им выгодна. И на основании твитов делали "серьезные" доклады от имени ООН, помощью которых международная организация в дальнейшем манипулировала страной в интересах Соединенных Штатов и европейских государств», — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Президент ФЗНЦ также вспомнил про историю о формировании Ливийского форума политического диалога, куда незаконно вошли представители запрещенной в РФ организации «Братья-мусульмане»1 при содействии Стефани. Они получили 45 мест из 75 возможных.

«Перед началом войны в 2019 году в своих докладах Уильямс писала, что страна находится в критическом состоянии: гуманитарная катастрофа, блокировка работы нефтяных месторождений на востоке и т.д. После начала работы ЛФПД гражданка США стала утверждать, что ситуация в североафриканском государстве нормализовалась и в регион постепенно возвращается стабильность», — указал социолог.

Максим Шугалей убежден, что вся работа Стефани Уильямс вредит населению страны, а ее отчеты направлены на манипуляцию фактами, передергиванию.

«Она пользуется тем, что Триполи является достаточно закрытым регионом. Информация из столицы поступает обрывистая и достаточно скудная. Не исключено, что команда Стефани Уильямс сама размещает фейки в соцсетях, а потом использует их для формирования докладов. Более чем отрицательной ее деятельность для Ливии назвать невозможно», — подытожил глава ФЗНЦ.

Российский социолог уверен, что единственной надеждой ливийцев на светлое будущее является прекращение иностранного вмешательства, включая представителей ООН.

Журналист-международник Аббас Джума ранее отреагировал на попытку Стефани Уильямс навязать властям Ливии новую дату проведения выборов. По его словам, ливийцы надеются на жесткую позицию МИД России в переговорах с гражданкой США.

1 Организация запрещена на территории РФ.