Российский дипломат Полянский осудил отстранение теннисиста Джоковича от соревнований

Вашингтон, 16 января. Решение властей Австралии запретить первой ракетке мира Новаку Джоковичу участвовать в турнире является позорным. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, политику не следует смешивать со спортом. Ситуация с аннулированием визы сербского спортсмена затмила соревнования по теннису, подчеркнул российский дипломат.

«Какое позорное решение - запретить Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису! Политика не должна вторгаться в спорт. Я желаю Новаку новых побед», — написал Полянский в Twitter.

Как стало известно ранее, австралийские власти приняли решение депортировать теннисиста из страны. Ходатайство адвокатов Джоковича на повторное аннулирование визы было отклонено, рассказал журналист Бен Ротенберг.