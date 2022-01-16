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Российский дипломат Полянский осудил отстранение теннисиста Джоковича от соревнований

  /   Обновлено: 16 января 2022 21:15
Политика
Российский дипломат Полянский осудил отстранение теннисиста Джоковича от соревнований
Global Look Press  /  Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Вашингтон, 16 января. Решение властей Австралии запретить первой ракетке мира Новаку Джоковичу участвовать в турнире является позорным. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, политику не следует смешивать со спортом. Ситуация с аннулированием визы сербского спортсмена затмила соревнования по теннису, подчеркнул российский дипломат.

«Какое позорное решение - запретить Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису! Политика не должна вторгаться в спорт. Я желаю Новаку новых побед», — написал Полянский в Twitter.

Как стало известно ранее, австралийские власти приняли решение депортировать теннисиста из страны. Ходатайство адвокатов Джоковича на повторное аннулирование визы было отклонено, рассказал журналист Бен Ротенберг.

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россия австралия полянский джокович
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