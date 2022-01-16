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Нефть марки Brent может вырасти в цене из-за ограниченных поставок

Экономика
Нефть марки Brent может вырасти в цене из-за ограниченных поставок
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 января. Рост нефтяных котировок оправдан из-за проблем с логистикой и поставками. Рыночные игроки считают, что рост в 10%, который топливо продемонстрировало в текущем году, может продолжиться, пишет Profinance.ru.

Котировки нефти марки Brent взлетели на 11% с начала 2022 года. Баррель черного золота сейчас торгуется на отметке в 86 долларов. Также топливо выросло в цене на 50% по итогам 2021 года. Прогноз о рыночных трендах до конца года озвучили представители крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol.

Специалисты ожидают дальнейшей разморозки хранилищ нефти в Соединенных Штатах Америки. Однако этого может оказаться недостаточно из-за нарушений логистических цепочек, которые не могут быть в полной мере восстановлены из-за коронавируса.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее прогнозировал повышенную волатильность на нефтяном рынке в 2022 году. Он сказал, что связывает опасения с перегревом рынка и слишком дорогой нефтью.

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