Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 января 21:55
21:47
Весь мир
Radio Lengo Songo: жители ЦАР требуют справедливого наказания для главарей боевиков
21:44
Весь мир
Представитель МВФ: помощь российских инструкторов таможне ЦАР абсолютно законна
21:42
Экономика
Литве грозит суровая расплата за отказ от транзита из Белоруссии
21:41
Весь мир
Общественники ЦАР рассказали об экономических преступлениях режима экс-президента Бозизе
21:30
Общество
Битломаны всего мира отмечают день самой популярной группы в истории
21:28
Весь мир
Холодный циклон привел к сильным наводнениям в нескольких районах Израиля
21:25
Происшествия
Пожар охватил Дом культуры моряков 1936 года постройки в Мурманске
21:24
Весь мир
Общественный деятель Сумано о митингах в Мали: Россия поможет разрешить проблемы республики
21:22
Политика
Немецкий политик Бистрон откровенно заявил о роли России для Германии
21:07
Армия
Филиппины потратили более 370 миллионов долларов на индийские ракетные системы BrahMos
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бойцы спецназа ЗВО совершили первые в 2022 году парашютные прыжки на учениях под Тамбовом

  /   Обновлено: 16 января 2022 20:46
Армия
Бойцы спецназа ЗВО совершили первые в 2022 году парашютные прыжки на учениях под Тамбовом
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Тамбов, 16 января. Подразделение спецназа ЗВО вышло на первые в 2022 году учения и отработало парашютное десантирование в тылу условного противника в Тамбовской области.

О проведении первых в 2022 году учений спецназа сообщила пресс-служба Западного военного округа в воскресенье. По словам представителей ведомства, бойцы отработали прыжки с парашютными системами «Арбалет-2» и «Мальва» в Тамбовской области. Спецназовцы сами снарядили парашютные системы вооружением и грузом, а после изучили способы маскировки на местности.

«Ключевой задачей военнослужащих стала передача специального груза союзным подразделениям, которые находились на территории условного противника, в связи с чем особую важность играла точность приземления группы специального назначения», — поделились в пресс-службе ЗВО.

После этого спецназ отработал уничтожение группы диверсантов условного противника при помощи стрелковых вооружений и средств имитации. Всего в тренировке приняли участие 200 бойцов.

Днем ранее в округе стартовали учения зенитного полка объединения ВВС и ПВО. Зенитчики с помощью систем С-400 «Триумф» выполнили задачи по отражению воздушной атаки.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Бойцы спецназа ЗВО совершили первые в 2022 году парашютные прыжки на учениях под Тамбовом
спецназ тамбов зво
Комментировать