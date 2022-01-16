Бойцы спецназа ЗВО совершили первые в 2022 году парашютные прыжки на учениях под Тамбовом

Тамбов, 16 января. Подразделение спецназа ЗВО вышло на первые в 2022 году учения и отработало парашютное десантирование в тылу условного противника в Тамбовской области.

О проведении первых в 2022 году учений спецназа сообщила пресс-служба Западного военного округа в воскресенье. По словам представителей ведомства, бойцы отработали прыжки с парашютными системами «Арбалет-2» и «Мальва» в Тамбовской области. Спецназовцы сами снарядили парашютные системы вооружением и грузом, а после изучили способы маскировки на местности.

«Ключевой задачей военнослужащих стала передача специального груза союзным подразделениям, которые находились на территории условного противника, в связи с чем особую важность играла точность приземления группы специального назначения», — поделились в пресс-службе ЗВО.

После этого спецназ отработал уничтожение группы диверсантов условного противника при помощи стрелковых вооружений и средств имитации. Всего в тренировке приняли участие 200 бойцов.

Днем ранее в округе стартовали учения зенитного полка объединения ВВС и ПВО. Зенитчики с помощью систем С-400 «Триумф» выполнили задачи по отражению воздушной атаки.