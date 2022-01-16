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Вдова Табакова показала чувственный фокстрот с Максимом Петровым в шоу «Танцы со звездами»

Шоу-бизнес
Вдова Табакова показала чувственный фокстрот с Максимом Петровым в шоу «Танцы со звездами»
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 16 января. Актриса Марина Зудина участвует в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Вдова Олега Табакова вместе со своим партнером Максимом Петровым исполнила чувственный танец и сразу покорила членов жюри.

В первом выпуске проекта Зудина и Петров решили удивить зрителей сложным танцем — чувственным фокстротом. Для исполнения элементов характерны плавные движения, «лисьи» шаги, игривость и грация. 56-летняя актриса и ее партнер прекрасно справились со своей задачей. Горячий танец пары поразил всех членов жюри, среди которых артист балета Николай Цискаридзе.

«Вы очень отчаянная. Начать с самого сложного. Надеюсь, вы дойдете до финала и тогда по-настоящему полюбите фокстрот, потому что это вершина бальных танцев. И если человек это умеет танцевать, он покажет класс и в другом танце», — похвалил Зудину Цискаридзе.

Вдова Табакова показала чувственный фокстрот с Максимом Петровым в шоу «Танцы со звездами»
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Также в «Танцах со звездами» принимают участие Мария Миронова, Александр Ребенок, Ольга Медынич, Анатолий Белый, Александр Ревенко и Валерий Николаев. К своим выступлениям все участники относятся ответственно. Ведущим программы стал Андрей Малахов.

Об участии в проекте Марины Зудиной стало известно в конце декабря. Вместе с актрисой в шоу будет выступать ее коллега Дмитрий Харатьян.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Табакова показала чувственный фокстрот с Максимом Петровым в шоу «Танцы со звездами»
шоу петров танцы со звездами зудина
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