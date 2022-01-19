Политолог Стариков: Украина идет на всех парах к крушению

Политолог Николай Стариков в беседе с ФАН прокомментировал резонансное мнение депутата Верховной рады Украины Олега Волошина. Напомним, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнул Киев в «глубокой маргинализации» страны.

По словам Старикова, такая проблема действительно существует. На Западе этого старательно не замечают и предпочитают обращать внимание на проблемы независимости Украины, которой якобы что-то угрожает. Однако есть проблемы, которые нуждаются в более широкой огласке, например националистические батальоны и притеснение русского языка.

«Для России очевидно, что украинское государство идет на всех парах к крушению. Потому что вместо дружбы с Россией, где у 80% жителей есть родственники на Украине, Киев отстаивают свою территорию для создания угрозы российской безопасности. Подобным образом поступать могут только предатели. Предоставим каждому из этого списка выбрать более подходящий вариант», — заключил эксперт информагентства.

Ранее украинский политик Алексей Данилов заявил о якобы планах России уничтожить Украину. Однако местные жители отреагировали на его выступление с жесткой критикой, призвав киевские власти прекратить обвинять во всех своих неудачах соседнее государство.