Тренер «Сочи» Федотов рассказал, готов ли он возглавить сборную России

Сочи, 16 января. Главный тренер клуба «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России по футболу.

Наставник «Сочи» Владимир Федотов не исключил, что отклонит предложение РФС занять пост главного тренера сборной России. В разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс» наставник отметил, что не мечтает возглавить национальную команду.

«Сосредоточен на работе в своем клубе, а что будет завтра — не задумываюсь. Будет день — будет пища. Работа в сборной России — мечта? Работать в ней очень почетно и ответственно. Может, это и мечта… А может, и нет», — подчеркнул Федотов.

«Сочи» завершил первую часть сезона РПЛ на третьем месте. В 18 матчах чемпионата России по футболу подопечные Федотова набрали 31 очко и на семь баллов отстают от лидирующего «Зенита».