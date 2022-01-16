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Нуждавшаяся в деньгах актриса Алферова получила их мистическим образом

Общество
Нуждавшаяся в деньгах актриса Алферова получила их мистическим образом
Кадр из фильма «Елки 2»  /  Prt Scr

Москва, 16 января. Народная артистка России Ирина Алферова стала гостьей нового выпуска программы «Сегодня вечером». Она рассказала, что в трудные моменты ей приходила помощь свыше.

Алферова уверена, что высшие силы никогда не оставят человека. Она вспомнила о мистическом совпадении, которое произошло в ее жизни.

«У меня были моменты такие, трагические. У меня их было много в жизни. И вот тогда мне были очень нужны деньги», — призналась артистка.

Звезда кино как-то задолжала крупную сумму, ее нужно было отвезти в Новосибирск. Но в то время у Алферовой не было средств, а занимать не хотелось.

Артистке повезло — ей позвонили из газеты и предложили провести концерт недалеко от Новосибирска. Обстоятельства сложились так, что Алферова легко заработала деньги и смогла вернуть долг.

Ранее политик Ирина Хакамада заявила о долгах после смерти супруга Владимира Сиротинского. Несмотря на возникшие проблемы, она старается сохранять оптимизм.

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актриса алферова мистика
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