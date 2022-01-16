Нуждавшаяся в деньгах актриса Алферова получила их мистическим образом

Москва, 16 января. Народная артистка России Ирина Алферова стала гостьей нового выпуска программы «Сегодня вечером». Она рассказала, что в трудные моменты ей приходила помощь свыше.

Алферова уверена, что высшие силы никогда не оставят человека. Она вспомнила о мистическом совпадении, которое произошло в ее жизни.

«У меня были моменты такие, трагические. У меня их было много в жизни. И вот тогда мне были очень нужны деньги», — призналась артистка.

Звезда кино как-то задолжала крупную сумму, ее нужно было отвезти в Новосибирск. Но в то время у Алферовой не было средств, а занимать не хотелось.

Артистке повезло — ей позвонили из газеты и предложили провести концерт недалеко от Новосибирска. Обстоятельства сложились так, что Алферова легко заработала деньги и смогла вернуть долг.

Ранее политик Ирина Хакамада заявила о долгах после смерти супруга Владимира Сиротинского. Несмотря на возникшие проблемы, она старается сохранять оптимизм.