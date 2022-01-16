Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» обошел «Черную Пантеру» по сборам в США

Лос-Анджелес, 16 января. Третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли обогнал другой хит Marvel — «Черная Пантера». Новая лента о Питере Паркере собрала больше денег в американском прокате.

Сборы кинокартины «Человек-паук: Нет пути домой» в США достигли суммы в 705 миллионов долларов после очередных выходных, передает Deadline. Благодаря этому лента заняла четвертое место в рейтинге самых успешных фильмов, когда-либо выходивших в Северной Америке, сместив «Черную Пантеру».

Третий «Человек-паук» вплотную подошел к тройке лидеров. Пока в топ-3 входят «Аватар» с результатом 760 миллионов долларов, финальная часть «Мстителей», собравшая 858 миллионов долларов, а также «Звездные войны: Пробуждение силы», которым американские зрители принесли 936 миллионов долларов.

Ранее Эндрю Гарфилд, который тоже снялся в новом «Человеке-пауке», рассказал, каково ему было скрывать информацию об участии в проекте. Актер даже получал удовольствие от хранения этой тайны.