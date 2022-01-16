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Командование ВВС США собирается продлить срок эксплуатации истребителей F-22

Армия
Командование ВВС США собирается продлить срок эксплуатации истребителей F-22
af.mil  /  U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Samuel Rogers

Вашингтон, 16 января. Командование Военно-воздушных сил (ВВС) США собирается усовершенствовать истребители пятого поколения F-22, несмотря на то, что прежде эти самолеты предполагалось списать.

По мнению американских военных, модернизация F-22 поможет усилить их эффективность. Прежде всего, считает командование ВВС США, следует повысить возможности истребителей в обнаружении целей. Самолеты хотят оборудовать современными датчиками оптико-электронной системы IRST.

Экспертов удивили сообщения о планируемой модернизации. Еще несколько лет назад Пентагон заявлял о планах списать F-22, однако теперь военное ведомство собирается выделить немыслимое количество бюджетных средств на дооснащение самолетов. Таким образом, срок эксплуатации истребителей будет продлен.

Ранее американские журналисты в статье для The National Interest признали преимущество российского Су-35 над американским F-22.

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сша истребитель f-22
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