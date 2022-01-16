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Аналитики Sohu высмеяли неудавшуюся провокацию британских военных в Черном море

Армия
Аналитики Sohu высмеяли неудавшуюся провокацию британских военных в Черном море
raf.mod.uk  /  Royal Air Force

Пекин, 16 января. Британский самолет появился рядом с Крымом в попытке спровоцировать российских военных, но вместо этого опозорился. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Страны НАТО сделали Крым и Черное море местом постоянных провокаций, направленных против России. Недавно на этом поприще отличилась Британия, отправив в Черное море самолет-разведчик RC-135. Однако эксперты китайского журнала Sohu указали, что британские пилоты быстро бросили свою затею. «ПолитРоссия» представляет пересказ статьи.

В КНР рассказали, что британский самолет лег на прямой курс до Крыма, однако в критический момент резко повернул назад. По мнению аналитиков, пилоты трусливо решили не ждать, когда российские истребители вынудят их покинуть район. Вероятно, британцы уже слышали, как в Черном море поступали с американскими летчиками, которым вздумалось полетать рядом с полуостровом.

«Миссия была прервана на полпути, британский военный самолет вернулся на базу. Это настоящий позор», — высмеяли потуги Лондона в КНР.

В Sohu напоминают, что Россия уже заработала себе звание «боевой нации», поскольку давала натовцам жесткий отпор на все попытки попрать ее границы. Основным полем для западных провокаций как раз стало Черное море, но Москва показала готовность защищать свои интересы в регионе.

Ранее китайские аналитики резюмировали, что после запланированного поступления в ВМФ РФ подлодок «Антей» американским военным стоит начать переживать за сохранность своих субмарин.

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