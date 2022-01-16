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Аналитик Менендес назвал главную причину размещения российских войск на границе с Украиной

  /   Обновлено: 16 января 2022 20:46
Армия
Аналитик Менендес назвал главную причину размещения российских войск на границе с Украиной
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 января. Российские военные, которые дислоцируются недалеко от границ Украины, выполняют свои задачи, не имеющие ничего общего с вторжением в соседнюю страну. Такое мнение высказал глава Аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес.

Вашингтон наряду с Киевом продолжает нагнетать ситуацию вокруг Незалежной. Американские и украинские власти пытаются убедить все западное сообщество, будто РФ планирует начать вооруженное противостояние с соседней страной. При этом главным доказательством этого США считают наличие российских военных группировок в нескольких сотнях километров от границы РФ с Украиной.

Как считает аналитик, в действительности такие предположения и обвинения не выдерживают никакой критики, и опровергнуть их не составляет никакого труда. По словам Менендеса, очевидно, что находящихся у границ Украины российских военных было бы банально недостаточно для ее захвата.

«Смотрите, Украина очень большая страна. У нее большая площадь и большое население. Не имеет смысла вторгаться в такую большую страну не с целью оккупировать ее. То есть, для того, чтобы оккупировать и контролировать территорию Украины, нужно огромное количество живой силы. И ста тысяч, и даже двухсот тысяч солдат, о которых говорят разные источники, было бы явно недостаточно», — заявил эксперт в эфире канала «Наш».

Аналитик также напомнил, что украинские власти регулярно обещают своим гражданам «вторжение» России на протяжении последних восьми лет, и сами украинцы просто устали от этих бессмысленных угроз. При этом очевидно, что в таком развитии событий не заинтересован никто, и Москва в первую очередь.

Аналитик Менендес назвал главную причину размещения российских войск на границе с Украиной
Федеральное агентство новостей /

«Знаете, каждый понедельник Россия якобы "нападает", и мы в этом режиме живем несколько лет. Нам все время анонсируют и анонсируют полномасштабное вторжение, а оно все никак не происходит, и все в итоге просто устали от этого. Я уже неоднократно говорил о том, что вторжение России на Украину привело бы к началу Третьей мировой войны, поэтому все, кто вовлечен в эту ситуацию, прилагают все зависящие от них усилия, чтобы этого не допустить», — объяснил Менендес.

Эксперт считает, что в действительности Россия разместила своих военных недалеко от границы с Украиной исключительно из-за того, что ее к этому вынудили Киев и Вашингтон. При этом вооруженные силы в приграничной зоне нужны РФ вовсе не для нападения, а, наоборот, для защиты от самой Незалежной.

«Есть сведения о том, что у России до 2014 года просто не было контингента на этих рубежах. Поэтому фактически они создают не ударную группировку, которая нацелена на вторжение, а войсковую группу, которая будет стоять на границе. Потому что раньше Украину вообще не рассматривали, как источник потенциальных проблем», — уверен глава Аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес.

Народный депутат Украины, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич ранее рассказал, какого важного успеха добилась Россия в ходе переговоров с Западом по вопросам безопасности.

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