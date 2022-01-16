Помощник Байдена анонсировал дальнейшие шаги США по переговорам с Россией

Вашингтон, 16 января. США в ближайшие дни сообщат дополнительные детали о дальнейших шагах в переговорах с Россией. Об этом сказал помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он дал интервью телеканалу CBS. Журналисты поинтересовались, есть ли возможность провести саммит главы Белого дома Джо Байдена, президента России Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Салливан не дал прямого ответа.

«Но ключевым моментом тут... является то, что мы готовы к любому развитию событий. Если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы это делать в тесной координации с нашими союзниками и партнерами», — добавил политик.

Россия в декабре направила США предложения по гарантиях безопасности. Стороны 10 января обсудили этот вопрос в Женеве. Затем переговоры состоялись в Брюсселе между Россией и НАТО. В Госдепе говорили, что надеются на продолжение диалога.